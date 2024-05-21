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Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід заступникові ексміністра Сольського
КОРУПЦІЯВАКСМІНІСТРПолітикаЖиття

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід заступникові ексміністра Сольського

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Вищий антикорупційний суд
Вищий антикорупційний суд. Фото: УНІАН

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід заступникові ексміністра агрополітики Маркіяну Дмитрасевичу, який підозрюється у заволодінні землею.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Захист оскаржував рішення слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу Дмитрасевиу, посилаючись на необґрунтованість підозри. За словами адвокатів, державні підприємства не мали права користування землею, яка фігурує у справі, адже вони нібито втратили таке право після набуття чинності Земельного кодексу у 1971 році.

Окрім того, захист вважає, що створені у 1991 році держпідприємства не є правонаступниками колишніх колгоспів, які володіли землею з 50-их років ХХ століття.

Дмитрасевич підтримав захисників і додатково зазначив, що не розуміє, в яких конкретного протиправних діях його підозрюють.

Прокурор САП заперечив проти задоволення скарги, пославшись на матеріали справи, зокрема, копії державних актів. Також у рішенні про створення державних підприємств зазначено, що їх створюють на матеріально-технічній базі колишніх колгоспів, а отже фактично це була реорганізація.

Заслухавши доводи сторін, колегія вирішила залишити ухвалу слідчого судді без змін, а апеляційну скаргу захисту без задоволення.

9 травня ВАКС обрав Дмитрасевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 20 млн гривень. Ці кошти вже внесені і Дмитрасевич вийшов з-під варти.

Що відомо про справу щодо заволодіння державними землями

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 квітня обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському. Міністра на два місяці відправили під варту з альтернативою застави 75 млн 700 тис. грн. Того ж дня за Сольського внесли заставу.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топчиновнику, який організував "злочинну групу", до якої входили службовці Держгеокадастру. Джерела в правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що йдеться про Миколу Сольського, який зараз міністр і був головою комітету.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень. Сам Сольський каже, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Крім чинного міністра, прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам злочинної схеми, серед яких:

  • колишній голова Держгеокадастру України;
  • керівник Держгеокадастру в Сумській області;
  • два куратори органів Держгеокадастру;
  • службові особи Держгеокадастру Сумської області;
  • директор аграрного холдингу;
  • інші особи, які сприяли вчиненню злочину.

Сольський подав заяву про відставку і Верховна Рада розгляне її на найближчому пленарному засіданні, повідомив спікер Руслан Стефанчук. Наразі Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра.

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