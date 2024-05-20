Папа Римський не збирається у відставку і знову закликав до перемовин

Папа Римський Франциск дав інтерв'ю CBS News. У ньому він говорив про ЛГБТК-спільноту, жінок у церкві, сурогатне материнство тощо. Серед іншого понтифік звернувся до всіх країн, що воюють, і закликав до перемовин.

Інтерв'ю з ведучою і головною редакторкою CBS Evening News і Норою О’Доннелл опубліковане 19 травня ввечері.

Франциск звернувся до всіх країн у світі, які воюють, із закликом: "Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб вести переговори про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна".

Папа Франциск раніше закликав до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у багатьох своїх проповідях. Його слова стосуються і війни в Україні.

"Що я можу зробити, так це молитися. Я багато молюся за мир. А також пропонувати: «Будь ласка, зупиніться. Почніть перемовини»", — додав Папа.

Франциск не планує йти на пенсію. Він сказав журналістці, що ця ідея ніколи навіть не спадала йому на думку.

"Можливо, якщо настане день, коли моє здоров'я не дасть мені рухатися далі, мені доведеться це зробити. Але мені це ніколи не спадало на думку. Може, тому, що єдина моя недуга — це коліно, а справи з ним стають набагато кращі".

Раніше Франциск згадував "білий прапор"

9 березня в інтерв'ю RSI Папа Римський Франциск заявив, що тим, хто "зазнає поразки", "потрібно мати сміливість вести переговори". Понтифік закликав до перемовин та зазначив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора".

У Ватикані пізніше пояснили, що папа Франциск використав образ білого прапора, оскільки його запропонував інтерв'юер. Понтифік (як наголосив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні) мав на увазі перемир'я, а не капітуляцію.

Слова Папи Римського викликали різку реакцію як в Україні, так і в країнах Європи. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що прапор країни синьо-жовтий та інших прапорів вона не підійматиме. Він також застеріг Ватикан від "повторення історичних помилок" та закликав допомогти Україні.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що Україна "поранена, але не підкорена" і "нікому й на думку не спадає здатися, навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії".

Він також підтвердив, що вважає правильним благословляти членів гомосексуальних пар, хоча шлюбні союзи між ними досі заборонені Церквою: "Якщо хтось гей і він шукає Господа і має добру волю, хто я такий, щоб судити?"

Разом з тим Папа негативно висловився щодо сурогатного материнства. Папа Франциск закликав заборонити сурогатне материнство в усьому світі, назвавши цю практику "жалюгідною" і заявивши, що ненароджену дитину "не можна перетворювати на об'єкт торгівлі".

Журналістка тоді сказала понтифіку, що цей спосіб може стати надією для жінок, які не можуть завагітніти самі.

"Іншою надією є усиновлення. — відповів Франциск. — Я б сказав, що в кожному випадку слід ретельно і чітко розглянути ситуацію, проконсультувавшись з медичної точки зору, а потім і з моральної. Думаю, що існує загальне правило для цих випадків, але потрібно входити в кожен випадок зокрема, щоб оцінити ситуацію, аби не оминути морального принципу".

Позиція Папи Римського щодо російського вторгнення в Україну

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папу Римського кілька разів критикували за дії чи слова щодо війни. Спочатку Франциск сказав, що біженців з України у світі приймають краще, ніж з інших країн.

Перед католицьким Великоднем у Ватикані вирішили організувати символічне примирення українців і росіян. Під час хресної дороги в Колізеї хрест мали нести українка і росіянка. Ідея зустріла бурхливе обурення в суспільстві та серед вірян, а також українських дипломатів.

24 серпня 2022 року Папа Римський Франциск заявив, що дочка кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарія, яку підірвали у Підмосков'ї є "невинною жертвою війни". Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив про розчарування словами понтифіка.

25 серпня 2022 року Міністерство закордонних справ запросилоапостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, щоб висловити йому розчарування словами Папи Римського Франциска про смерть дочки кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарії.

30 серпня 2022 року Ватикан відреагував на критику Папи Римського, через його слова про вбивство дочки російського пропагандиста Дугіна. Там наголосили, що слова Папи слід трактувати, як голос цінностей, а не політичну позицію.

У відеозверненні до російської молоді 25 серпня Папа Франциск заявив: "Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини".

На цю заяву відреагували в українському МЗС. Речник відомства Олег Ніколенко у коментарі Суспільному наголосив, що "саме такою імперіалістичною пропагандою, духовними скрепами і потребою в порятунку "великої Матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл".

Глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав заявив, що ці слова понтифіка можуть бути сприйняті як підтримка "націоналізму й імперіалізму", який сьогодні став причиною війни в Україні.

У Ватикані заявили, що Папа Римський своїм зверненням до молоді у Санкт-Петербурзі закликав російських католиків "не звеличувати імперіалістичну логіку".

4 вересня 2023 року Папа Римський Франциск заявив, що його слова до російської молоді про "велику Росію" були невдало сформульовані. Понтифік не мав на меті виправдовувати імперіалізм. За його словами, головним наміром було нагадування молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну.