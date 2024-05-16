Президента України Володимир Зеленський ветував закон № 7731, який надає роботодавцям додаткові підстави звільнити працівника, зокрема за неповідомлення про контакти з людьми на окупованих Росією територіях.

Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.

Президент повернув закон до Верховної Ради з пропозиціями.

Раніше Низка правозахисників закликала президента України Володимира Зеленського ветувати ухвалений парламентом закон, бо вимога повідомляти про контакти в російській окупації суперечить державній політиці реінтеграції, а також фактично робить з мільйонів переселенців та інших громадян, зареєстрованих в окупації, тих, "зв’язок" з ким слід сприймати як загрозу.

Що відомо про ухвалений Радою закон

25 квітня Верховна рада ухвалила закон №7731 “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань”. Відповідно до проєкту закону, зареєстрованого у парламенті ще у вересні 2022 року, пропонувалося внести зміни до статті 41 Кодексу законів про працю України та визначити на законодавчому рівні додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за умови “вчинення працівником, який працює на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави та/або об’єктах критичної інфраструктури, проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, пов’язаного з його підтримкою держави-агресора”.

Проте, до другого читання зміст цього законопроєкту суттєво змінився: замість внесення вищезгаданих змін до статті 41 КЗпП України законопроєкт передбачив зміни до статей 40, 43, 46, 142 КЗпП України, згідно з якими його дія поширювалася б не лише на працівників обʼєктів критичної інфраструктури. Зокрема, цим законом внесено зміни до статті 142 КЗпП України, відповідно до яких складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення про “надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України”. Встановлення зазначених правил поведінки на підприємствах, в установах та організаціях, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури обов’язкове. Водночас відповідно до запропонованих змін до статті 40 КЗпП України, невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі чи організації в частині положень, передбачених частиною другою статті 142 КЗпП України, може бути підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.