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У Грузії голосуватимуть за законопроєкт про "іноагентів" у третьому читанні. Люди збираються на протест біля парламенту
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У Грузії голосуватимуть за законопроєкт про "іноагентів" у третьому читанні. Люди збираються на протест біля парламенту

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Протести у Грузії
Протести біля парламенту Грузії 14 травня 2024 року. Суспільне Новини/Олена Куренкова

Парламент Грузії сьогодні 14 травня має провести голосування за законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні. Люди збираються на черговий протест біля будівлі парламенту у Тбілісі.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Усі службові входи до будівлі парламенту наразі заблоковані поліцією. До протестів також долучились студентські колони.

Простепкт Руставелі, на якому розташований парламент, перекрили.

У Грузії голосуватимуть за законопроєкт про "іноагентів" у третьому читанні. Люди збираються на протест біля парламенту
Протести біля парламенту Грузії 14 травня 2024 року. Суспільне Новини/Олена Куренкова

Напередодні, 13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів" у третьому читанні за 67 секунд.

До цього вночі у Тбілісі тривала акція протесту проти закону про "іноагентів". Вранці силовики відтіснили демонстрантів від будівлі парламенті, щоб туди могли заїхати депутати. Учасник акції зустріли членів "Грузинської мрії криками: "Раби!"

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Під час обговорення проєкту закону в парламенті країни, відбулися сутички між протестувальниками і поліцією. Було затримано 63 активісти.

Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року. Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає.

Президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.

1 травня законопроєкт було ухвалено у другому читанні. “За” відповідне рішення проголосували 83 депутати, 23 — “проти”. Опозиція не брала участі у голосуванні. До остаточного прийняття законопроєкт ще має пройти третє фінальне читання.

Положення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу"

Законопроєкт зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, зареєструватися як "іноземний агент". Згідно із законопроєктом, кожен, хто вважається "організацією, що просуває іноземні інтереси", має бути зареєстрований у держреєстрі.

Згідно із законопроєктом, підставою для початку моніторингу стане рішення відповідної уповноваженої особи з Міністерства юстиції. Якщо в результаті моніторингу виявиться, що суб'єкт відповідає критеріям "організації-носія інтересів іноземної сили", але уникає реєстрації у відповідній базі, суб'єкта внесуть до неї на підставі звернення уповноваженої особи з Мін'юсту.

Ухилення від реєстрації або відмова від заповнення декларації спричинить штраф у розмірі 25 тисяч ларі (приблизно 370 тисяч гривень).

Якщо організація не усуне упущення у документах у зазначений термін їй буде виписано штраф у 10 тисяч ларі (146 тисяч гривень). Якщо порушення відбувається після закінчення одного місяця — 20 тисяч ларі (290 тисяч гривень).

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що таке законодавство необхідне для забезпечення фінансової прозорості одержувачів грантів. Однак опозиційні партії та незалежні журналісти заявили, що законопроєкт є спробою придушити свободу слова в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до ЄС. За їхніми словами, законопроєкт є копією російського закону про "іноагентів". Грузинський уряд відкидає будь-які порівняння із законодавством РФ.

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