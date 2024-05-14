Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва; у Росії затримали керівника головного управління кадрів Міноборони; США анонсували новий пакет військової допомоги і Данія пообіцяла F-16 упродовж місяця — Суспільне підготувало головні новини ранку 14 травня.

1. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну.

Як відзначив посадовець на платформі Х, він від імені США продемонструє непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії.

Зазначається, що Блінкен в Україні обговорить, як додаткова допомога США може зміцнити захист нашої держави.

Також держсекретар запевнить українських посадовців, зокрема і президента Володимира Зеленського, у незмінній підтримці США та виступить з промовою, зосередженою на майбутньому України.

2. У Росії затримали керівника головного управління кадрів Міноборони

Начальника головного управління кадрів Міноборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова затримали.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАРС з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними російського медіа, Кузнєцов є підозрюваним у кримінальній справі. У чому конкретно його підозрюють невідомо.

Розслідування проводить головне військово-слідче управління Слідчого комітету РФ.

Чому це важливо: 23 квітня затримали за підозрою в отриманні хабаря заступника тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

3. США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати найближчими днями виділять черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це під час брифінгу заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, США наразі намагаються прискорити темпи постачання зброї в Україну, зокрема аби компенсувати негативні наслідки, які спричинила затримка ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні.

Також Салліван зазначив, що частина озброєння, яке було виділено після ухвалення законопроєкту, вже перебуває на полі бою в Україні.

Контекст: Сполучені Штати 10 травня оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Пакет допомоги містить артилерію, боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS, протитанкові боєприпаси, бронетехніку та стрілецьку зброю.

4. Данія пообіцяла Україні F-16 упродовж місяця

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16 будуть в Україні упродовж місяця.

Про це повідомляє у мережі X кореспондент Die Zeit Йорг Лау.

За словами посадовиці, українським бійцям"надзвичайно важливо" побачити винищувачі F-16 на території країни.

Контекст: Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.