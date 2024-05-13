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Зеленський призначив нового першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки
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Зеленський призначив нового першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки

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Зеленський призначив нового першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 13 травня звільнив Андрія Алєксєєнка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Новим заступником президент призначив Олега Луговського.

Відповідні укази №319/2024 та №320/2024 оприлюднені на сайті президента.

Причина звільнення Алєксєєнка не повідомляється.

Зеленський призначив нового першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Указ про звільнення А.Алєксєєнка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України. Сайт ОПУ

Зеленський призначив нового першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Указ про призначення О.Луговського заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України. Сайт ОПУ

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