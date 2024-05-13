Президент України Володимир Зеленський 13 травня звільнив Андрія Алєксєєнка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Новим заступником президент призначив Олега Луговського.
Відповідні укази №319/2024 та №320/2024 оприлюднені на сайті президента.
Причина звільнення Алєксєєнка не повідомляється.
Указ про звільнення А.Алєксєєнка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України. Сайт ОПУ
Указ про призначення О.Луговського заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України. Сайт ОПУ
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