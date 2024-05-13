Швеція готова до розміщення ядерної зброї у разі війни — прем'єр

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон допускає можливість розміщення ядерної зброї в країні в разі війни.

Про це повідомляє Expressen.

"У разі війни це зовсім інше питання. Якщо трапиться найгірше, демократичні країни в нашій частині світу, звісно, мають бути в змозі захистити себе від країн, які можуть погрожувати застосуванням ядерної зброї", — заявив він.

При цьому він додав, що "членство Швеції в НАТО і вся шведська оборона спрямовані на те, щоб не допустити такої ситуації".

"Якби Україна була членом НАТО, вона б не зазнала нападу з боку Росії", — підкреслив прем'єр.

Видання зазначає, що у червні Риксдаг голосуватиме за урядовий законопроєкт про угоду про військову співпрацю зі США, так звану угоду DCA, яка дає американським військовим право використовувати 17 шведських військових баз по всій країні.

Угоду розкритикували через те, що, на відміну від угод Данії та Норвегії, в ній відсутні записи про заборону ядерної зброї у Швеції. Уряд вважає, що в цьому нема потреби, оскільки є рішення парламенту про відсутність ядерної зброї на території Швеції в мирний час.