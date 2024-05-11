Стали відомі подробиці української спецоперації "Прапор", в результаті якої з тимчасово окупованої території України були евакуйовані двоє десантників ЗСУ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У спецоперації, основна частина спецоперації проходила у 2023 році, брали участь Головне управління розвідки, Десантно-штурмові війська та Військово-морські сили.

Розповідається, що під час боїв на Луганщині двоє українських десантників дістали важкі поранення та 1,5 року перебували у тилу ворога на тимчасово окупованих територіях.

Весь цей час десантники перебували у тилу ворога завдяки підтримці українських громадян в окупації, які забезпечили пораненим воїнам прихисток, медичну допомогу, їжу та зв'язок.

Десантники від самого початку перебували на зв’язку з Силами безпеки та оборони України ― передавали координати місць розташування противника на окупованих територіях та іншу важливу інформацію, що дозволила не тільки знищити значні сили загарбників.

Особливістю спецоперації стала безпосередня участь у ній громадянина Росії Дмитра, який був мобілізований, однак не хотів воювати проти України. Він звернувся у проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жити", створений для добровільної здачі в полон російських військовослужбовців.

Росіянин Дмитро зміг виготовити фальшиві документи для українських десантників, дістав для них російську форму та спорядження, а також авто, на якому вони пересувались тимчасово окупованими територіями та змогли пройти блокпости.

"Операція з евакуації завершилась успіхом ― військовослужбовці ДШВ ЗСУ та Дмитро вийшли на позиції українських військ. Через декілька місяців після цього, оперативники воєнної розвідки України провели спецоперацію з евакуації сім’ї Дмитра із території Росії у безпечне місце", — йдеться у повідомленні ГУР МО.