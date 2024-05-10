37-річна юристка з Болгарії в Україні отримала псевдо Ice Queen. Понад два роки вона в Україні, наразі несе службу в Третьому інтернаціональному легіоні. Від самого початку війни жінка заснувала гуманітарну організацію та з благодійною місією приїхала до України. Потім ухвалила для себе рішення допомагати бійцям на полі бою.
"Я приїхала (в Україну — ред.) у 2022 році з моєю гуманітарною організацією, щоб допомогти українцям виїхати в мирні місця. Я відвідала Чернігів після обстрілів, я була вражена. Я вирішила зробити щось більше. Я хотіла допомоги людям і вирішила, що приїду і залишатимусь, допоки не зможу зробити максимум можливого для українського народу", — розповідає жінка.
На її переконання, Україна заслуговує на незалежність та мир на власній землі, як і будь-яка інша країна.
"І я думаю, що кожна держава має її підтримувати. Зараз я дуже обережно думаю про Росію, бо перші слова, які спадають мені на думку — це агресія, вторгнення, смерть та біль. Так що я не знаю, як розв'яжеться ця ситуація. Я сподіваюся на перемогу України, як і ми всі тут. Але я не думаю, що росіяни здатні побудувати якісь дружні стосунки з будь-якою країною у 2024 році. І я не знаю, яким чином вони колись зможуть заплатити за весь біль, якого вони завдали Україні", — каже бойова медикиня.
Сою історію Ice Queen розповіла редакції Суспільне Донбас.