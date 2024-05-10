Фінляндія не змінила надання тимчасового захисту українцям призовного віку

Міграційна служба Фінляндії повідомила, що процедура надання тимчасового захисту українцям призовного віку не зміниться.

Про це пише Yle.

Інформацію про те, що українські чоловіки мобілізаційного віку зможуть отримати тимчасовий захист як і раніше, новинам Yle підтвердили також у фінському Міністерстві оборони.

“Практика прийняття рішень фінською міграційною службою не змінилася після внесення змін до українського законодавства”, — повідомила регіональна співробітниця відділу з питань надання притулку Міграційної служби Фінляндії (Migri) Мінна Серрадж.

У фінському Міністерстві оборони повідомили, що практика застосування законодавства про тимчасовий захист Міграційною службою Фінляндії не змінилася.

"Фінляндія уважно стежить за розвитком подій в інших країнах ЄС. На думку Фінляндії, важливо знайти рішення щодо тимчасового захисту на рівні ЄС", – повідомила в електронному листі Улла Тулонен з відділу комунікацій Міністерства оборони.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив закон про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набуде 18 травня 2024 року.