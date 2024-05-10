Харків уночі росіяни атакували ракетами; на Миколаївщині лунали вибухи; сили ППО збили 10 із 10 "шахедів"; у Калузькій області РФ загорівся НПЗ після атаки дрона та невідомий безпілотник летів на Москву — Суспільне підготувало головні новини ранку 10 травня.

1. Харків уночі атакували ракетами, є поранений

Російська армія уночі 10 травня атакувала Харків ракетами.

Як наслідок — пошкоджено приватний будинок, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, одна людина зазнала поранень внаслідок ударів РФ. На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по району житлової забудови міста, є інформація про пожежі у приватних житлових будинках.

Контекст: Влучання РФ зафіксували не лише у Харкові, а й у Дергачах, повідомив Олег Синєгубов. Інформацію про наслідки удару встановлюють.

2. На Миколаївщині вночі лунали вибухи

На Миколаївщині під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Снігурівки Іван Кухта.

У Повітряних Силах попереджали про рух ударних БпЛА на Миколаївщину з Чорного моря.

3. Сили ППО вночі збили всі запущені Росією "шахеди"

У ніч на 10 травня російські окупанти атакували Україну, залучивши 10 дронів типу Shahed.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА було знищено.

4. ЗМІ: у Калузькій області РФ загорівся НПЗ після атаки дрона

У Калузької області Росії загорівся нафтопереробний завод після атаки безпілотника.

Про це повідомив Telegram-канал Shot з посиланням на дописи очевидців.

За даними, близько 1:00 ночі за місцевим часом кілька вибухів пролунали в Дзержинському районі неподалік станції Полотняний завод. Місцеві жителі заявили, що після цього почалася пожежа у районі місцевої нафтобази.

Російська влада наразі інцидент не коментувала. Про постраждалих відомостей немає.

Контекст: Напередодні, у ніч на 9 травня у Краснодарському краї РФ безпілотники атакували нафтобазу.

5. У Росії заявили про атаку безпілотника на Москву

У Підмосков’ї був збитий безпілотник, що летів у напрямку Москви.

Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — написав він у Telegram.

Контекст: Востаннє дрони, що прямували на Москву, збивали на початку весни. 17 березня Собянін повідомляв про БПЛА, знищених поблизу Москви.