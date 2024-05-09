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Другий півфінал "Євробачення-2024" НАЖИВО: пряма трансляція
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Другий півфінал "Євробачення-2024" НАЖИВО: пряма трансляція

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У другому півфіналі Євробачення-2024 візьмуть участь 16 країн-учасниць, але лише частина з них потраплять до фіналу конкурсу, який відбудеться 11 травня.

Вмикайте "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2024" та пряму трансляцію другого півфіналу Євробачення-2024 з коментаторської студії Тімура Мірошниченка

Хто виступить у другому півфіналі

  1. Мальта
  2. Албанія
  3. Греція
  4. Швейцарія
  5. Чехія
  6. Австрія
  7. Данія
  8. Вірменія
  9. Латвія
  10. Сан-Марино
  11. Грузія
  12. Бельгія
  13. Естонія
  14. Ізраїль
  15. Норвегія
  16. Нідерланди

Як голосувати

Голосування у півфіналі розпочнеться після виконання останньої пісні та триватиме приблизно 15–25 хвилин.

Глядачі можуть віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows.

Тут можуть голосувати країни, які не беруть участь у конкурсі. Вони також можуть проголосувати через спеціальний сайт. Голосування для таких глядачів завершиться на початку прямого ефіру.

Крім того, глядачі у країнах-учасницях зможуть голосувати телефоном та/або через SMS. Відповідні номери мають оголосити під час трансляції.

У півфіналах можуть голосувати глядачі лише тих країн, які беруть участь у півфіналі. Тобто Україна не зможе голосувати за учасників другого півфіналу.

Другий півфінал розпочнеться 9 травня о 22:00.

Де дивитися конкурс наживо

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