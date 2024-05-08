Петиція щодо сприяння з боку українського уряду скасуванню заборони передачі 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" сучасного озброєння від США за день набрала більше ніж половину необхідних для розгляду голосів.

Звернення, опубліковане на сайті президента, станом на 17:22 8 травня набрало 14 899 голосів з необхідних 25 тисяч.

Автор петиції Микола Марченков зазначає, що 12-а бригада спецпризначення "Азов" Національної гвардії України є важливою складовою Збройних сил України.

"За час свого існування бригада неодноразово демонструвала свою бойову готовність, беручи участь у найбільш запеклих боях, включно з обороною Маріуполя у 2022 році. Бійці "Азову" підтвердили свій високий професіоналізм і мотивацію. Основною місією батальйону завжди був захист Вітчизни та боротьба з агресорами", — йдеться у документі.

У петиції зазначається, що наразі, закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення батальйону "Азов" зброєю, навчаннями та іншою допомогою.

"Закликаємо Президента України доручити Прем'єр-міністру та Міністерству закордонних справ терміново провести переговори з урядом Сполучених Штатів Америки щодо скасування цих обмежень, аби забезпечити 12-ій бригаді спеціального призначення "Азов" необхідну підтримку", — йдеться у петиції.

"Вдячні за підтримку!" – йдеться у дописі підрозділу у Telegram.

19 квітня, командир "Азову" Денис Прокопенко (Редіс) закликав скасувати поправки до законодавства США, що забороняють передавати західну зброю його військовому підрозділу.

3 травня в "Азові" повідомили, що сайт офіційного інтернет-представництва президента України двічі відхилив петицію про розблокування надання зброї та допомоги 12-ій бригаді.