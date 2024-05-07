В Апараті Верховної Ради заперечили повідомлення у низці ЗМІ, що нібито зволікають з оприлюдненням урядового законопроєкту №8371 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в релігійних організацій, який зокрема, передбачає заборону діяльності УПЦ МП. Сьогодні, 7 травня, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, коментуючи зволікання, заявив, що завдяки персональному втручанню голови парламенту Руслана Стефанчука, таблиця законодавчої ініціативи "нарешті з’явилася".

Про це повідомляє пресслужба Апарату ВР.

"Відповідно до регламенту Верховної ради, законопроєкти до другого читання оприлюднюються на офіційному вебсайт парламенту після того, як вони пройдуть юридичну експертизу", — йдеться у повідомленні.

При цьому згідно з регламентом, кінцевий варіант порівняльної таблиці для розгляду парламентом у другому читанні готує профільний комітет, після чого передає Головному юридичному управлінню Апарату Верховної ради, який і проводить таку експертизу.

Кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту №8371 обсягом 917 сторінок для проведення юридичної експертизи був наданий Головному юридичному управлінню комітетом ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 1 травня о 16:30.

Станом на 3 травня порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту опрацьовується у Головному юридичному управлінні, після чого вона буде оприлюднена на офіційному вебсайті Верховної ради як законопроєкт, що підготовлений згідно з регламентом ВР для розгляду парламентом у другому читанні.

В Апараті ВР закликали представників медіа при підготовці своїх матеріалів користуватись і розповсюджувати достовірну інформацію.

Що сказали у профільному комітеті Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики

Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, нардеп від фракції "Слуга народу" в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що у профільного комітету і Апарату ВР "трохи різні погляди" на те, що відбувалося з текстом відповідного законопроєкту.

"Я нікого не звинувачую, і ми рішенням комітету теж нікого не звинувачували. Ми просили прискорити доопрацювання таблиці, щоб вона з’явилася на сайті ВР. Треба зважувати на те, що Апарат (Ради — ред.), як і будь-який державний орган, зазнав втрат, багато людей пішло по мобілізації. На тих хто залишилися, переважно жінки, подвійне, потрійне навантаження. Ми хотіли, щоб ця робота була трохи прискорена. І щоб таблиця з’явилася на сайті парламенту. Ось все, що ми хотіли", — пояснив Потураєв.

Він додав, що завдяки персональному втручанню спікера Ради Руслана Стефанчука, таблиця "нарешті з’явилася".

"Ми задоволені, як і суспільство, яке чекало на цей законопроєкт, і як комітет, який опрацьовував його до другого читання. Остаточне рішення погоджувальної ради має ухвалюватися завтра. Там голів комітетів немає, коли остаточно погоджується порядок денний. Я сподіваюся, що буде якась перспектива. У мене вичерпалися можливості для прогнозування (коли винесуть законопроєкт винесуть на голосування — ред.), бо ми як комітет свою справу зробили", — розповів очільник комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики ВР.

Фракція "Голос"

Зі свого боку нардепка від парламентської фракції "Голос", Юлія Клименко в ефірі телемарафону "Єдині новини" назвала зволікання зі зведенням таблиці законодавчої ініціативи №8371 "лобізмом на користь російської церкви".

"Зволікання понад місяць зі зведенням таблиці щодо церкви я вважаю лобізмом на користь російської церкви та ФСБ. Чомусь з цим законом виходять такі перипетії, на кожному етапі виникають якісь проблеми. Зараз побачимо, коли він дійде до зали парламенту і буде включений в порядок денний. Вчора на погоджувальній раді 5 фракцій і груп вимагали включити його в порядок денний поточного засідання. Поки ми відповідь не отримали. Але ми будемо вимагати далі й робити все від нас залежне, щоб він був включений і розглянутий", — сказала Клименко.

Що відомо про заборону УПЦ МП в Україні

У реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська православна церква не має приставки Московський патріархат. Назву УПЦ (МП) ще можна побачити у звіті Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті за 2021 рік.

Навесні 2022 року УПЦ Московського патріархату внесли зміни у свій Статут, щоб відмежувати УПЦ від РПЦ. Попри це, релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила: УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви.

Депутати Хмельницької міськради позбавили права на користування УПЦ МП територією Свято-Покровського собору, де сталася сутичка між колишнім військовим та священнослужителем. Рішення підтримали одноголосно. Також на сесії заборонили усім релігійним організаціям УПЦ МП користуватись земельними ділянками, які перебувають в комунальній власності громади.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів церкви мають російське громадянство, мовиться в розслідуванні "Української правди". В УПЦ МП назвали цю інформацію "недостовірною та маніпулятивною" і заявили, що митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій визнав, що мав російський паспорт, однак начебто ніколи ним "не цікавився", а після вторгнення РФ в Україну "полишив російське громадянство.

Депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області. Також вони звернулись до Кабміну із проханням припинити договори оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимоги українського законодавства.

Діяльність УПЦ МП також заборонили на Волині — за рішення одноголосно проголосували депутати облради.

19 жовтня 2023 року Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Зокрема Української православної церкви МП.

5 березня 2024 року Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у другому читанні.