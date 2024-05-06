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Вибори в США: Байден може знятися на користь Мішель Обами — ЗМІ
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Вибори в США: Байден може знятися на користь Мішель Обами — ЗМІ

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Вибори в США: Байден може знятися на користь Мішель Обами — ЗМІ
Мішель Обама. Facebook

Президент США Джо Байден цього літа може відмовитися від участі в президентських виборах у Сполучених Штатах. Замість себе він може запропонувати кандидатуру дружини колишнього президента США Барака Обами — Мішель Обами.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

За даними видання, є вірогідність, що Байден може оголосити про своє рішення на партійному з'їзді демократів у Чикаго у серпні. Der Spiegel відзначає, що Мішель Обаму, за даними журналістів, вже занесли до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять опитування громадської думки.

Der Spiegel зазначає, що таке рішення можуть ухвалити через вік Байдена, адже дві третини американців вважають його занадто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.

Видання також нагадує і про похилий вік кандидата від республіканців Дональда Трампа, проти якого наразі ведеться низка судових справ, що може відштовхнути від нього виборців.

Як пише видання, “ідея жінки-президента надихає багатьох американців”.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

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