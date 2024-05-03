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Естонський депутат, який проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва та зібрав €30 тисяч для ЗСУ, зустрівся із Кулебою
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Естонський депутат, який проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва та зібрав €30 тисяч для ЗСУ, зустрівся із Кулебою

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Україна, Естонія
Естонський депутат Крісто Енн Вага. Cуспільне/Анна Сергієць

Естонський депутат Крісто Енн Вага подолав 1700 кілометрів на велосипеді зі столиці Естонії Таллінна до Києва, щоб допомогти ЗСУ. Під час подорожі йому вдалося зібрати майже 30 тисяч євро, за які придбають автівки і FPV-дрони. Сьогодні, 3 травня, Енн Вага зустрівся із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про це повідомили у МЗС України.

"Естонія — маленька країна, але естонці мають велике серце та потужно підтримують Україну. Завдяки таким щирим друзям маємо віру, що Україна здолає всі труднощі та переможе", — заявив глава української дипломатії Дмитро Кулеба.

Свою велоподорож Крісто Енн Вага розпочав 26 квітня. За його словами, однією із цілей подорожі є збір грошей для ЗСУ. Впродовж маршруту депутат естонського парламенту разом із благодійною організацією "69th Sniffing Brigade" планував зібрати 50 тисяч євро для купівлі дронів та автівок українським воїнам.

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