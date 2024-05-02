Військовослужбовець 47 окремої механізованої бригади Андрій Смоленський на позивний Апостол у травні 2023 року під час бойового завдання поблизу Роботиного на Запоріжжі отримав важке поранення.

Андрій Смоленський вступив до лав ЗСУ добровольцем. За тиждень після початку повномасштабного вторгнення він пішов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проте там йому відмовили. Три місяці Андрій шукав військову частину, яка б його прийняла. Відтак чоловік долучився до 47 окремої механізованої бригади "Маґура". Був командиром зведеного підрозділу аеророзвідки, воював на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Боєць втратив зір, частково — слух та частини обидвох рук. Військовий приїхав до Івано-Франківська на огляд і консультацію в межах місії "Face the Future", яку проводили американські та канадські хірурги. Втім медики побачили, що рани на обличчі Андрія загоїлися, тож вирішили оперувати його.