Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до Сполучених Штатів після того, як американська влада висунула умову про призупинення обговорення у парламенті закону "Про прозорість іноземного впливу".

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Грузії.

"Проведення візиту із застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має ґрунтуватися на взаємній повазі та взаємній довірі, у зв'язку з чим послу США було надано докладне пояснення", — йдеться у заяві.

Зазначається, що до цього Кобахідзе отримував запрошення до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги, однак із умовою, що парламент Грузії тимчасово припинитить розгляд законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Парламент Грузії 1 травня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

“За” відповідне рішення проголосували 83 депутати, 23 — “проти”. Опозиція не брала участі у голосуванні. До остаточного прийняття законопроєкт ще має пройти третє фінальне читання.

Протести в Грузії через закон про "іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецпризначенці розігнали учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. 8 березня масові протести продовжилися.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

30 квітня Парламент Грузії почав розгляд законопроєкту про "іноагентів" у другому читанні. Перед будівлею парламенту відбувається акція проти ухвалення закону, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією. У ніч на 1 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернуласядо міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації.

Що за закон про "іноагентів"

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів". Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року.

Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання — до п'яти років в'язниці, для юридичних — штраф.

Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає. При цьому президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.