23 квітня в Генштабі повідомили, що російські війська увійшли в Очеретине — селище, на Авдіївському напрямку. В 47-ї бригаді, яка тримала позиції біля селища, заявили, що це сталося, зокрема, через те, що "окремі підрозділи", які обороняли цю ділянку фронту "просто відвалилися". Йшлося про 115-ту ОМБр. Проте, 2 травня пресофіцер бригади Вадим Чорний заявив, що 115-та бригада позицій не покидала і що зараз проводиться службове розслідування.

Що сталося

Очеретине розташоване неподалік Авдіївки, яку армія РФ окупувала наприкінці лютого 2024. З того часу за нього тривали бої. 18 квітня Микола Мельник екскомандир роти 47-ї бригади, написав у Фейсбуці, що прорив росіян став можливим, через те, що начебто певні підрозділи покинули позиції, зокрема, йшлося про бійців 115-ої бригади.

23 квітня росіяни частково захопили селище.

Що кажуть бійці 115-ої бригади

"Багато поранених. Вбитий ніби один. Інформація приховується, щоб не було паніки. Третій батальйон… багато людей втікли з позицій від страху", — таке повідомлення 12 квітня отримала Ірина (ім'я змінене з міркувань безпеки — ред) від чоловіка, коли той прибув на позиції в Очеретине. 16-го квітня він, зі слів побратимів, загинув.

Віктор (ім'я змінено з міркувань безпеки — ред.) — один з тих, хто повернувся з Очеретиного, заперечує слова про втечу бійців: "Зайшли на позицію вдесятьох. Двоє отримали поранення. 8 чоловік тиждень тримали оборону, як би там не було на той момент важко".

Військовий 115-ї ОМБр "Сержант", який отримав поранення на початку квітня в районі Очеретиного, пригадує, що частину бригади відправили в район селища у другій половині березня, сам він прибув туди дещо пізніше: "Тоді сильно потріпали перший батальйон. Але другий, третій батальйони, нормально трималися. Багато говорять, що 115-та бригада втекла. Я спілкуюся з побратимами. Вони кажуть, тримали позиції, як могли. Тоді було дуже багато втрат".

Також він додає, що бригаді не вистачало озброєння: "Міномети, артилерія, дрони — цього сильно не вистачало. Технічної підтримки такої, як РЕБи, також. Вони стояли тільки на машинах, але машини не знаходяться в зоні виконання бойових завдань".

Що каже керівництво 115-ї бригади

Пресофіцер 115-ої ОМБр Вадим Чорний повідомив, що бригада позицій не покидала, по цих подіях працює комісія і ведеться службове розслідування:

"Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів. Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом. Всі бійці 115-ї бригади ЗСУ, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував наші сили в 10-15 разів. [...] Тим самим вони надали можливість закріпитись бригаді на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-у ОМБр".

Суспільне подало запит Генеральному Штабу ЗСУ з питанням, що стало причиною прориву оборони на ділянці фронту в районі Очеретиного та з якого саме приводу розпочали службове розслідування. На момент виходу матеріалу відповіді ми не отримали.

Чим важливе Очеретине

За словами військового оглядача Михайла Жирохова, біля Очеретиного проходить траса Покровськ-Костянтинівка, яка йде понад лінією фронту — це основна логістична лінія для угрупування Сил оборони, що знаходиться саме в цьому районі. Також Очеретине — це стратегічно важлива висота, яка дає можливість контролювати навколишні населені пункти, пояснює аналітик DeepState Роман Погорілий.

"На жаль, там склався ряд негативних моментів, які й призвели до ситуації тактичного рівня. Вона досить серйозна і докладають всі зусилля, щоб вона не переросла в серйозну загрозу", — коментує ситуацію в Очеретиному голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Тимочко говорить, російські військові виявили вразливі місця в українській обороні через брак боєприпасів у Сил оборони.

Раніше, про співвідношення артилерійських снарядів 1 до 10 не на користь України говорив президент Володимир Зеленський: "Чи зможемо ми втримати позиції? Ні. У будь-якому випадку, з такою статистикою вони будуть відтісняти нас кожен день".