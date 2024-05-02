Пенсіонерам-ВПО потрібно пройти ідентифікацію, аби приходили пенсійні кошти

Пенсіонерам, які стали внутрішньо переміщеними особами до повномасштабного вторгнення, потрібно підтвердити свою особу. Після 31 березня 2024 року пенсійні виплати їм продовжили нараховувати, але якщо люди не ідентифікували особу за попередні 9 місяців (липень 2023 — березень 2024), то на картки їм тимчасово припинили надходити пенсії. Після ідентифікації гроші виплатять.

Про це 1 травня увечері написало Міністерство соціальної політики.

Процес фізичної ідентифікації пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни з Росією 24 лютого 2022 року тривав до 31 березня 2024 року. Потрібно було підтвердити свою особу онлайн або офлайн. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи справді кошти від держави отримує та людина, якій вони призначені.

Відповідно, з 1 квітня пенсіонерам, які не вийшли на зв'язок з Пенсійним фондом протягом 9 місяців (з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року), пенсії все ще нараховуються, але не перераховуються на банківські картки, поки люди не пройдуть ідентифікацію.

Мінсоцполітики наголошує, що після ідентифікації виплати пенсій продовжаться — з урахуванням коштів за всі місяці, коли людина не отримувала пенсію через непроходження ідентифікації.

Для проходження ідентифікації можна один із таких способів:

особисто відвідати відділення АТ “Ощадбанк“ чи орган Пенсійного фонду України;

віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" (“Дія ID”) на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Це зокрема може бути зручно для тих, хто не має фізичної можливості відвідати банк чи ПФУ чи перебуває на тимчасово окупованій території.

за допомогою відеозв’язку. Подати заявку можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

якщо пенсіонер за кордоном — отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою, та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу Фонду чи поштою.

Після ідентифікації інформація про особу надійде до Пенсійного фонду України. Додаткових заяв у ПФУ про поновлення виплат писати не потрібно.

Пенсійна система України

Пенсійна система України, яка працює зараз, спирається на принцип солідарності поколінь. Це означає, що ті, хто працюють, фінансують пенсії тих, хто закінчив трудову діяльність. Тобто внески, які робляться у Пенсійний фонд України, йдуть на виплату пенсій.

На кінець 2021 року, за даними Держстату, в Україні працювало 15,5 млн людей. Новіших даних немає, адже після 24 лютого 2022-го такі дослідження не проводяться. За даними Пенсійного фонду України, на 1 липня 2022 року пенсію в Україні отримували 10,7 млн людей.