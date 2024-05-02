Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов заявив, що від початку повномасштабної війни на блокпостах в Україні вилучили тисячі одиниць зброї, зокрема, майже 1500 гранатометів.

Про це Андрій Нєбитов розповів в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт "Свобода.Live").

Він підкреслив, що встановлення блокпостів ініційоване самими військовими, вони необхідні для контролю за ситуацією, рухом транспорту, пересуванням людей, а також для виявлення диверсійно-розвідувальних груп й боротьби з обігом нелегальної зброї.

За словами Нєбитова, тільки на блокпостах вилучили 11 438 одиниць вогнепальної зброї, з яких 3600 автоматів, майже 1500 гранатометів, 27 тисяч гранат, 4200 вибухових речовин, 3,5 мільйона боєприпасів.

Також за 100 днів цього року на блокпостах викрили 290 людей, причетних до незаконного обігу зброї.

Заступник голови Нацполіції також повідомив, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії, в Україні зросла кількість кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним обігом зброї: у 2021 році їх було 4003, а у 2023 році – 5400.

1 травня у СБУ повідомили, що було затримано банду "чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейні кулемети, снайперські гвинтівки та гранати у кількох областях України.

Розстріл поліцейських на Вінниччині

20 квітня під час комендантської години у Гайсинському районі (Вінницька область) патрульні поліції зупинили автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків. Під час перевірки документів вони відкрили вогонь. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький.

Увечері 20 квітня на Вінниччині знайшли автомобіль, яким пересувалися підозрювані у вбивстві поліцейського. Також разом із ним виявили боєприпаси. 21 квітня в Одеській області правоохоронці затримали чоловіків. Підозрювані, двоє військових, 52 та 26 років, батько та син, уродженці Вінницької області.

Під час затримання підозрювані зізналися, що на правоохоронців напали, оскільки перевозили бойові гранати. Після інциденту вони планували втекти з України.

22 квітня підозрюваним у нападі на поліцейських — 52-річному Валерію Василаке та 26-річному Віталію Василаке — обрали запобіжний захід: тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.