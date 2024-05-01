Служба безпеки України спільно з поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке підпільно торгувало зброєю у низці областей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У результаті спецоперації у Києві та Львові "на гарячому" затримано двох організаторів банди. Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва. Ще п’ятьох фігурантів затримано в Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях", — йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що у ділків під час затримань вилучено 59 бойових гранат, більше десятка автоматів Калашникова, протипіхотні міни та кулемети.

За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно "моніторили" спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої "пропозиції". Після отримання "замовлення" зловмисники запаковували його у коробки з-під побутової техніки й відправляли їх поштою до замовника.

"У такий спосіб вони намагалися замаскувати свій "товар". Але їм це не вдалося, оскільки СБУ вже документувала кожен крок злочинної діяльності угруповання. За наявними даними, фігуранти діставали зброю та боєприпаси для продажу насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту. Потім одержані засоби ураження зберігали у спеціально облаштованих схронах на території власних домоволодінь та місцевих гаражних кооперативів", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку з тайників додатково вилучено:

28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;

понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;

3 пістолети-кулемети;

майже 3,5 тисячі набоїв різного калібру.

Двом організаторам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Розстріл поліцейських на Вінниччині

20 квітня під час комендантської години у Гайсинському районі (Вінницька область) патрульні поліції зупинили автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків. Під час перевірки документів вони відкрили вогонь. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький.

Увечері 20 квітня на Вінниччині знайшли автомобіль, яким пересувалися підозрювані у вбивстві поліцейського. Також разом із ним виявили боєприпаси. 21 квітня в Одеській області правоохоронці затримали чоловіків. Підозрювані, двоє військових, 52 та 26 років, батько та син, уродженці Вінницької області.

Під час затримання підозрювані зізналися, що на правоохоронців напали, оскільки перевозили бойові гранати. Після інциденту вони планували втекти з України.

22 квітня підозрюваним у нападі на поліцейських — 52-річному Валерію Василаке та 26-річному Віталію Василаке — обрали запобіжний захід: тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.