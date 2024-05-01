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Правозахисники закликали Зеленського ветувати закон, який зобов’язує повідомляти про "зв’язки" з людьми на ТОТ
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Правозахисники закликали Зеленського ветувати закон, який зобов’язує повідомляти про "зв’язки" з людьми на ТОТ

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Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю бразильським журналістам. ОПУ

Низка правозахисників закликала президента України Володимира Зеленського ветувати ухвалений парламентом закон, який надає роботодавцям додаткові підстави звільнити працівника, зокрема за неповідомлення про контакти з людьми на окупованих Росією територіях.

Про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті Центру прав людини ZMINA.

Автори звернення до глави держави вважають, що вимога повідомляти про контакти в російській окупації суперечить державній політиці реінтеграції, а також фактично робить з мільйонів переселенців та інших громадян, зареєстрованих в окупації, тих, “зв’язок” з ким слід сприймати як загрозу.

"Безсумнівно, злочини проти основ національної безпеки, зокрема колабораційні дії, належить ретельно розслідувати. Проте ці випадки мають розглядатися через призму національного кримінального законодавства, а не зміни до КЗпП”, – кажуть правозахисники.

Аналіз законопроєкту показав, що він не містить визначення “зв’язків із фізичними особами”, тож не зрозуміло, контакт із ким може призвести до проблем.

“Родинні зв’язки, контакти з колегами й друзями чи, може, підтримка зв’язків у соціальних мережах (як-от обговорення з невідомими людьми новин, поточної ситуації абощо). Невизначеність обсягу та змісту поняття “зв’язки”, про які має бути сповіщено роботодавця, очевидно порушує принцип правової визначеності й передбачуваності застосування правових норм. Таке положення фактично дозволяє роботодавцеві звільнити працівника безпідставно”, – звертають увагу правники.

Вимогу щодо повідомлення про “зв’язки” з жителями на ТОТ чи людьми, які там перебувають або зареєстровані, правозахисники називають “непропорційним заходом державної політики для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії”.

“Якщо автори законопроєкту справді вважають, що будь-які “зв’язки” з жителями окупованих територій чи переселенцями становлять потенційну загрозу національній безпеці, то як бути із Силами оборони України – адже чимало українських воїнів не просто мають такі зв’язки, але й самі є переселенцями з окупованих територій, мають там рідних і близьких, воюють за повернення до свого рідного дому”, – підкреслюють правозахисники.

Від Зеленського вимагають ветувати закон та повернути його до Верховної ради з такими пропозиціями:

  • вилучити з тексту пункт 14 статті 40 КЗпП України;
  • вилучити з тексту абзац перший частини другої статті 142 КЗпП України.

Автори заяви підсумували, що держава має всебічно сприяти підтримці зв’язків із жителями окупованих територій, а не ставити ці зв’язки “поза законом”.

“Підтримка зв’язків із громадянами в окупації – не злочин”, – нагадують правозахисники.

Що відомо про ухвалений Радою закон

25 квітня Верховна рада ухвалила закон №7731 “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань”. Відповідно до проєкту закону, зареєстрованого у парламенті ще у вересні 2022 року, пропонувалося внести зміни до статті 41 Кодексу законів про працю України та визначити на законодавчому рівні додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за умови “вчинення працівником, який працює на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави та/або об’єктах критичної інфраструктури, проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, пов’язаного з його підтримкою держави-агресора”.

Проте, до другого читання зміст цього законопроєкту суттєво змінився: замість внесення вищезгаданих змін до статті 41 КЗпП України законопроєкт передбачив зміни до статей 40, 43, 46, 142 КЗпП України, згідно з якими його дія поширювалася б не лише на працівників обʼєктів критичної інфраструктури. Зокрема, цим законом внесено зміни до статті 142 КЗпП України, відповідно до яких складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення про “надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України”. Встановлення зазначених правил поведінки на підприємствах, в установах та організаціях, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури обов’язкове. Водночас відповідно до запропонованих змін до статті 40 КЗпП України, невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі чи організації в частині положень, передбачених частиною другою статті 142 КЗпП України, може бути підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

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