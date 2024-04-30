Вдруге за місяць: в Індонезії знову сталося виверження вулкана Руанг

В Індонезії у вівторок, 30 квітня, сталося друге за цей місяць виверження вулкана Руанг. У країні оголосили найвищий рівень небезпеки.

Про це пише Reuters.

Після ранкового виверження Центр вулканології та зменшення геологічної небезпеки країни (PVMBG) підвищив рівень небезпеки до найвищого. Місцевих мешканців закликають не наближатися до вулкана.

Минулого тижня місцева влада знизила рівень небезпеки через активність вулкана Руанг до 3 рівня, однак у вівторок підняла його до 4 рівня.

На острові Руанг провінції Північний Сулавесі проживає понад 800 жителів. Більшість із них евакуювали після попереднього виверження вулкана у квітні. Скільки ще людей евакуювали після виверження у вівторок наразі невідомо.

17 квітня на півночі Індонезії відбулися одразу чотири виверження 725-метрового вулкана Руанг. Перше виверження підняло стовп попелу на два кілометри в небо, а друге виверження підняло його на 2,5 кілометра. Тоді евакуювали понад 11 тисяч людей, авіасполучення у регіоні було порушене.

Вранці 28 квітня у східній Індонезії відбулося виверження іншого вулкана — Ібу. Викид попелу відбувся на висоту у понад 3,5 км.