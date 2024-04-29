У неділю, 28 квітня росіяни атакували енергетичний об’єкт на сході України, було пошкоджено обладнання, відключалась повітряна лінія.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"На Донеччині вчора вдень через знеструмлення однієї з повітряних ліній обленерго знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі", — йдеться у повідомленні.

Також через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

Аварійна допомога із сусідніх країн минулої доби не залучалася.

Водночас у денні години Україна на запит Польщі надала енергосистемі сусідньої країни екстрену допомогу — прийняла надлишки електроенергії загальним обсягом 600 МВт*год. Після проходження пікових годин Україна на запит Польщі надавала аварійну допомогу польській енергосистемі загальним обсягом 600 МВт*год.

На сьогодні, 29 квітня, прогнозується імпорт електроенергії – 9816 МВт*год. Також у невеликому обсязі вдень заплановано експорт до Молдови – 100 МВт*год.

Раніше, 27 квітня, росіяни обстріляли енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. У ДТЕК тоді поінформували, що армія РФ завдала масованих ударів по чотирьох теплоелектростанціях України.