Міністр закордонних справ Франції, яка має історичні зв’язки з Ліваном, Стефан Сежурне поїхав до Лівану, аби запобігти потенційній війну країни з Ізраїлем.

Про це пише Reuters.

За даними агенції, у Лівані Сежурне оголосить пропозиції від Парижа, щоб запобігти подальшій ескалації та потенційній війні між Ізраїлем і підтримуваною Іраном Хізбаллою. Reuters відзначає, що Париж прагне уточнити умови, які обидві сторони згодні будуть прийняти для полегшення напруги.

На початку 2024 року Сежурне виступив з ініціативою, яка пропонувала елітному підрозділу Хезболли відступити на 10 км від ізраїльського кордону, в той час як Ізраїль припинить удари в південному Лівані.

“Тоді пропозиція Франції, яка обговорювалася з партнерами, зокрема Сполученими Штатами, не просунулася вперед, але Париж хоче зберегти імпульс у переговорах і підкреслити ліванським офіційним особам, що ізраїльські погрози військової операції на півдні Лівану слід сприймати серйозно”, — йдеться у повідомленні.

При цьому Хезболла стверджує, що не буде вступати в конкретні дискусії, доки не буде припинення вогню в Газі, де війна між Ізраїлем та ХАМАСом триває пів року.

2 січня в південному передмісті столиці Лівану, міста Бейрут, 2 січня стався вибух. Загинули 6 людей, зокрема високопоставлені діячі ХАМАСу: заступник з політичних питань шейх Салех аль-Арурі й двоє лідерів бригад "Аль-Кассам".