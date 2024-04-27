Вночі Росія ракетами атакувала Україну, зокрема — Харків, нові військові допомоги для України від європейських партнерів та вибухи в Росії — Суспільне зібрало головні новини ранку 27 квітня.

Нічна атака на Україну

О пів на другу в Харкові пролунали перші вибухи, повідомили наші кореспонденти. Під обстрілом опинився Салтівський район міста, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, пошкоджена цивільна нежитлова інфраструктура.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що російські війська вдарили поблизу з медзакладом, там повилітали шибки. Щонайменше одна пацієнтка медзакладу зазнала поранення — уламками скла їй посікло голову. Їй надали допомогу. Росіяни завдали ударів по психіатричній лікарні у Харкові ракетами С-300, повідомили у поліції.

Вночі також вибухи чули у Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Військова допомога від Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо та міністерка оборони Людивін Дедондер під час брифінгу заявили, що Брюссель поставить Україні перші винищувачі F-16 пізніше цього року, пише бельгійське інформаційне видання RTBF.

Бельгія була однією з перших країн, які приєдналися до тренувальної коаліції F-16, створеної влітку 2023 року для посилення ВПС України.

До того ж Брюссель виділить 200 мільйонів євро на ініціативу протиповітряної оборони під керівництвом Німеччини та поставить Україні ракети. Дедондер зазначила, що Бельгія надасть Україні додаткові ракети з власних військових запасів для систем ППО. Вона не уточнила кількість і тип озброєння, яке відправлять до Києва.

Військова допомога від Іспанії

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання "Рамштайн" оголосила про нову військову допомогу Україні. Її запланували на наступні місяці.

Військова включає легкі та важкі кулемети, захищені логістичні машини, броньовані машини піхоти, протитанкову зброю та гаубиці польової артилерії, а також боєприпаси 155 та 120 мм калібрів.

Говорячи про внесок Іспанії в протиповітряну оборону України, керівниця іспанського Міноборони оголосила про відправку "комплекту зенітних ракет-перехоплювачів для Patriot великої дальності", які прибудуть на логістичну базу "через чотири дні".

Контекст: раніше іспанська El Pais з посиланням на власні джерела писала, що Іспанія передасть Україні невелику кількість ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Атака на нафтопереробний завод в РФ

Вночі десяток безпілотників намагався атакувати нафтопереробний завод та об'єкти інфраструктури на Кубані, повідомив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв.

За його словами, російська ППО знищила понад десять безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. Чиновник також повідомив, що оперативні служби ліквідують загоряння внаслідок падіння дронів.

Пізніше голова Слов'янського району Краснодарського краю додав, що на Слов'янському НПЗ під час атаки безпілотників пошкоджено ректифікаційну колону.