Українські консульства тимчасово припинили надавати послуги чоловікам призовного віку за кордоном — через це під паспортними сервісами у країнах Європи виникли черги тих, хто хоче отримати документи. Це своєю чергою спричинило дискусії у соцмережах щодо самого рішення та реакції на нього.

Ми запитали думку чоловіка, який шість років живе за кордоном про його ставлення до таких змін. А також, що про обмеження консульських послуг та їх законності кажуть правозахисник та військові – їхні міркування ми зібрали для проєкту "Думка".

"Думка" — це проєкт Суспільне Новини, де ми збираємо людей з різним досвідом та позицією щодо важливих питань. А також запитуємо експертів про їхню оцінку.

Передісторія

23 квітня українські консульства повідомляли про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку. Зокрема, про призупинення прийому громадян призовного віку Суспільному повідомили в українському консульстві у Польщі. Крім того, в "Паспортному сервісі" повідомляли, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Станом на вечір 24 квітня, як передає "Радіо Свобода", у "Паспортному сервісі" у Варшаві документи подати можна: охочих заводять через чорний хід, адже основний вхід зачинений.

В МЗС наголосили, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг чоловікам призовного віку є тимчасовим і після набуття чинності закону про мобілізацію процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог.