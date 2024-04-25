На Черкащині лунали вибухи; Ентоні Блінкен прибув до Китаю; Єврокомісія готує санкції за військові поставки з КНДР до Росії; Польща заявила про готовність повертати чоловіків призовного віку в Україну та Венеція починає брати з туристів плату за в'їзд — Суспільне підготувало головні новини ранку 25 квітня.

1. Вранці на Черкащині прогриміли вибухи

У Черкаській області близько 6.30 ранку було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.

У цей час в області була оголошена тривога. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Черкас.

2. Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

Польща готова допомогти Україні повернути на батьківщину чоловіків призовного віку.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш телеканалу Polsat News, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", — сказав Владислав Косіняк-Каміш.

При цьому він не повідомив подробиць, як саме Польща може допомогти.

Чому це важливо: 23 квітня український уряд оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині країни, а не в іноземних дипломатичних установах. Як наслідок — чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити паспорти, термін дії яких закінчується.

3. Блінкен прибув з візитом до Китаю

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Китаю з візитом, пише Bloomberg.

Очікується, що Блінкен спробує переконати китайських чиновників припинити торгівлю, яка дозволила відновити оборонно-промислову базу Росії.

Контекст: Раніше заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Сполучені Штати будуть вважати Китай відповідальним, якщо Росія доб'ється успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

4. Єврокомісія запропонує санкції за військові поставки з КНДР до Росії

Єврокомісія запропонує запровадити санкції проти суден, які перевозять північнокорейську військову техніку до Росії, а також танкерів, які порушують цінове обмеження на російську нафту.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в Євросоюзі.

Під обмеження також можуть потрапити російські компанії, які закуповують обладнання для російської армії та юридичні особи з третіх країн, які постачають Росії електроніку, напівпровідники, чіпи європейського та американського походження.

Контекст: Bloomberg нещодавно повідомляв, що Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій щодо більш як десятка компаній, які постачають до Росії заборонені європейські товари.

5. Венеція починає брати з туристів плату за в'їзд

Венеція стала першим містом у світі, яке запровадило плату за в'їзд з одноденних туристів. Будь-який відвідувач, який не залишається на ніч, має заплатити 5 євро ($5,35) вхідного збору онлайн.

Про це пише Reuters.

Перешкод для в’їзду не буде. Інспектори відбиратимуть випадкових туристів для перевірок. Тих, у кого документи не в порядку, можуть оштрафувати на суму від 50 до 300 євро.