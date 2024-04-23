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Найбільша за час вторгнення РФ колона пожежно-рятувальної техніки вирушила з Британії в Україну
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Найбільша за час вторгнення РФ колона пожежно-рятувальної техніки вирушила з Британії в Україну

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Найбільша колона пожежно-рятувальної техніки вирушила з Британії в Україну
Найбільша колона пожежно-рятувальної техніки вирушила з Великої Британії до України, квітень 2024 року. FIRE AID and International Development

Найбільша за час вторгнення Росії в Україну колона пожежно-рятувальної техніки вирушила з Великої Британії, щоб доставити в Україну надзвичайну протипожежну допомогу.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

33 автомобілі, в тому числі 20 пожежних машин — найбільша колона такого роду на сьогоднішній день — виїхали з графства Кент вранці у вівторок, 23 квітня. Вони везуть до України понад 2800 одиниць обладнання, таких як драбини, човни та дихальні апарати,.

Участь у колоні, яку спонсорує Міністерство внутрішніх справ Великої Британії, беруть понад 100 волонтерів з 15 пожежних служб, які пожертвували обладнання, а також організація Fire Aid.

В ексклюзивній статті для The Telegraph міністр Міністерства внутрішніх справ Кріс Філп зазначив, що обладнання є життєво необхідним для "героїчних пожежників" України, 91 з яких віддав своє життя під час війни, допомагаючи рятувати жертв війни Володимира Путіна.

"Путін навмисно обстрілює цивільне населення та цивільні будівлі в Україні, що призводить до безпрецедентних вимог до пожежно-рятувальних служб, які реагують на ці атаки", — сказав він.

Він додав, що “той факт, що українські пожежно-рятувальні служби змогли відреагувати на таку кількість інцидентів, зазнавши при цьому значних втрат особового складу і техніки, просто вражає".

Як пише видання, від початку війни було знищено 396 пожежних станцій та майже 1 700 пожежних автомобілів. Майже 350 пожежників були поранені, а п'ятеро перебувають у російському полоні.

Також повідомляється, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в країну в 2022 році в Україну були відправлені шість попередніх автомобільних конвоїв і одна залізнична партія допомоги.

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