23 квітня протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. “Укренерго” другий день поспіль залучає аварійну допомогу з Європи майже цілодобово. Ввечері для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. На ранок знеструмлені 383 населені пункти.

Про це повідомили в “Укренерго” зранку 23 квітня.

Серед знеструмлених на ранок 383 населених пунктів:

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській областях .

. З технічних причин є знеструмлення у Дніпропетровській і Чернігівській областях.

“Сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

На Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово.

Для побутових споживачів обмеження діють протягом доби на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 209 тисяч побутових споживачів.

На теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня.

На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія.

Сонячна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ.

Як повідомили енергетики, 23 квітня диспетчерський центр “Укренерго” вимушений другий день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн.

“Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення”, — наголосили в “Укренерго”.

Повідомляється, що станом на 08:50 ранку 23 квітня споживання на 1,3% нижче, ніж минулої доби в цей же час.

При цьому 22 квітня вечірній максимум був на 2,6 % вищим за максимум переднього робочого дня 19 квітня.

“Максимум споживання 20:30—21:30. Будь ласка, вимкніть потужні електроприлади”, — закликали в “Укренерго”.

Імпорт здійснюється протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 9 298 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 592 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

Експорт не запланований.