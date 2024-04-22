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Зеленський розповів, коли матиме можливість обговорити з Макроном ідею відправки військ в Україну
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Зеленський розповів, коли матиме можливість обговорити з Макроном ідею відправки військ в Україну

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Зеленський та Макрон
Зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона на полях саміту НАТО у Вільнюсі, 12 липня 2023 рік. Фото: Twitter Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що зможе обговорити ідею відправки військових в Україну зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, коли той приїде з візитом до Києва.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю HugoDecrypte.

"Якщо джети Франції з французькими пілотами можуть захищати небо Ізраїлю, то чому літаки Франції не можуть захищати небо України", — зазначив Зеленський.

При цьому президент підкреслив, що відповідні ініціативи повинні "йти від того, від кого залежить таке рішення".

"Еммануель (Макрон — Ред.) остаточно ці моменти зі мною ще не обговорював. Він обіцяв приїхати до Києва, і тут ми будемо мати можливість це зробити", — сказав глава держави.

Зеленський окреслив, що мовиться про один із 3 пунктів співпраці з Парижем.

"Він (Макрон — Ред.) думає про те, як забезпечити на кордонах України, може, якийсь французький континент, і я — тільки "за", тут немає ніяких питань", — продовжив президент.

Водночас глава держави наголосив, що це не компетенція українського лідера запрошувати французьку армію в Україну.

"Я не маю права сказати, що завтра армія Франції у повному складі повинна бути в Україні й боротись за нас, і я на це просто не маю ніякого права, і тому я ніколи не порушував цього питання", — пояснив Зеленський.

Щодо інших пунктів співпраці, розповів президент, то це насамперед тренувальні місії військових інструкторів з Франції.

"Щоб ми не відправляли наших військових і не гаяли час, а потім бригади повертались, це буде точно плюс-мінус півтора-два місяці економії часу, це гарна ідея", — зауважив глава держави.

Окрім цього, Зеленський обговорює з Макроном швидке будівництво хабу із ремонту техніки, принаймні тієї, що конкретно Франція відправляла в Україну, зокрема гармат Caesar, іншої артилерії та легких танків, щоб не витрачати місяці на її відправку та ремонт закордоном.

Що відомо про заяву Макрона стосовно відправки військ

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Згодом Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська.

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