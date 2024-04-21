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Два гелікоптери ВМС Японії впали в море під час навчань. Загинув один військовий, семеро — зникли безвісти
ЯпоніяКАТАСТРОФАСвіт

Два гелікоптери ВМС Японії впали в море під час навчань. Загинув один військовий, семеро — зникли безвісти

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Японія, корабель
Судно Японських морських сил самооборони проводить пошуково-рятувальну операцію на місці, де два вертольоти JMSDF впали в море під час навчань поблизу Торісіми біля південного узбережжя центральної Японії, 21 квітня 2024 р. REUTERS/Kyodo

Два гелікоптери ВМС Японії разом з екіпажами впали в море під час навчань. Загинув один військовий. Ще семеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив міністр оборони Японії Мінору Кіхара, передає Reuters.

Два патрульні вертольоти SH-60 впали, коли проводили протичовнові навчання ввечері 20 квітня поблизу Торісіми у віддаленій групі островів Ізу біля південного узбережжя центральної Японії.

Міністр оборони повідомив, що причина катастрофи розслідується. За його словами, два бортових самописці були виявлені в безпосередній близькості один від одного, і висока ймовірність того, що два гелікоптери зіткнулися.

Начальник штабу MSDF Йосітака Сакаї заявив, що не вірить у причетність іншої країни до катастрофи.

Японські морські сили самооборони (MSDF) і берегова охорона знайшли тіло одного члена екіпажу. Пошуки ще сімох членів екіпажу тривають.

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