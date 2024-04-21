Конгресмени схвалили законопроєкт допомоги Україні, міністр енергетики запевнив, що в Україні не буде масового блекауту та у світі не поспішають конфіскувати російські активи на користь Україні — Суспільне зібрало головні новини ранку 21 квітня.

Допомога від США для України

Палата представників Сполучених Штатів 20 квітня проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні на суму у 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що американський Сенат голосуватиме за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня. Для цього сенатори вийдуть із перерви.

Оскільки законопроект видозмінився у Палаті представників, сенаторам доведеться розглянути його наново. Очікується, що вони завершать цей процес упродовж наступного тижня.

Чому це важливо: США є одним з найбільших надавачів допомоги Україні і через затримку в ухваленні цієї допомоги ЗСУ не можуть вести наступальні дії. За оцінками посадовців США, після остаточного ухвалення та підписання допомоги як закону, її можна буде побачити в Україні не пізніше ніж за два тижні.

США можуть надіслати додаткових військових радників до України

У Вашингтоні розглядають можливість відправки додаткових військових радників до посольства в Києві, що є останнім доказом американської прихильності Україні. Це відбувається на тлі прогресу Росії на полі бою за два роки вторгнення.

Речник Пентагону Пет Райдер розповів, що радники не виконуватимуть бойових обов’язків, а радше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових. Він зазначив, що такий персонал підпадає під ті ж обмеження на поїздки, що й усі співробітники посольства.

Поки не відомо, скільки додаткових американських військ зрештою направлять в Україну, але двоє американських чиновників сказали, що їх кількість сягатиме 60.

Чому це важливо: хоч військові інших країн не беруть участі у бойових завданнях, вони навчають українських військових тактиці бою, як користуватися новітньої технікою та консультують у разі якоїсь потреби.

РФ продовжить атакувати енергетику, але блекауту в Україні не буде

Росія атакує та атакуватиме українські енергетичні об'єкти. Та навіть попри російські атаки, блекауту в Україні не буде, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Хоч тотальних вимкнень світла не буде, Галущенко заявив, що потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв та наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.

Контекст: через потужні ракетні атаки на енергообʼєкти України у 2022-2023 роках, країна пережила блекаути майже у всіх областях України. Тоді застосовували вимкнення світла. Цієї весни військові РФ знову почали атакувати українську енергетику. Під прицілом опинилися ТЕС та ТЕЦ.

Як просувається справа про конфіскацію активів РФ

На міжнародному рівні немає великого руху щодо конфіскації російських активів на користь України. Про це заявив колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер. За його словами, Сполучені Штати мають відносно невелику кількість російських активів. Чиновник не впевнений, що це вдасться повністю схвалити конфіскацію цих грошей.

"Навіть якщо і Сенат, і Палата представників схвалять це, я не впевнений, що адміністрація (Білий дім — ред.) схвалить, хоча останнім часом вони частіше говорять про це", — сказав Волкер.

Він зауважив, що є ще країни "Групи семи". До того ж у бельгійській фінансовій компанії Euroclear розміщена більшість російських активів, і що вони "неохоче захоплюють ці російські активи".

Контекст: від початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС. Їх хочуть використати на відбудову України та надання зброї для захисту від агресії РФ.