НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Дніпрі горить 5-поверхівка, Ізраїль атакував Іран та падіння літака у Росії — головні новини ранку 19 квітня
Вторгнення Росії в УкраїнуСШАОбстрілиІЗРАЇЛЬПодіїСвітВійнаПолітика

У Дніпрі горить 5-поверхівка, Ізраїль атакував Іран та падіння літака у Росії — головні новини ранку 19 квітня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Росії впав бомбардувальник Ту
Місце падіння російського літака у Ставропольському краї РФ, 19 квітня 2024 року. Фото: Владимир Владимиров/Telegram

У Дніпрі через ракетну атаку горить п'ятиповерхівка, під завалами можуть бути люди; в Одесі під ранок пролунав вибух; у Росії зазнав катастрофи військовий літак, який вночі атакував Україну; Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану та прем'єр Шмигаль отримав обіцянку про розблокування військової допомоги від США Суспільне підготувало головні новини ранку 19 квітня.

1. У Дніпрі горить п'ятиповерхівка, двоє людей загинули

У Дніпрі через ракетний удар виникла пожежа у п`ятиповерхівці. Будинок частково зруйнований. Станом на 7.40 відомо про двох загиблих та 15 поранених.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, на Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й у Синельниківському районі Дніпропетровської області, там загинула жінка.

2. В Одесі під ранок пролунав вибух

Рано-вранці 19 квітня в Одесі пролунав вибух. Перед цим у Повітряних силах попередили про ракету, яка рухається в сторону регіону.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 4:40. У Повітряних силах попередили про рух ракети у напрямку Одеси, зокрема в напрямку Затоки.

Близько 5:17 в Одесі було чутно вибух.

3. У Росії у полі впав військовий літак

У Ставропольському краї Росії у полі впав літак, повідомив губернатор Ставропольського краю Росії Володимир Володимиров.

За його даними, льотчики катапультувалися, їх знайшли живими та госпіталізували. Як поінформував російський губернатор, ніхто не постраждав.

"Термінове повідомлення. На території Червоногвардійського округу у полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися", — написав губернатор у Telegram-каналі.

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що в Росії розбився військовий літак Ту-22М3, який атакував вночі ракетами Україну.

4. Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану

Ізраїльські ракети у ніч на 19 квітня влучили в об'єкт в Ірані.

Про це повідомив телеканал ABC News з посиланням на американського чиновника, обізнаного із ситуацією.

Чиновник не зміг підтвердити, чи були завдані удари також по об'єктах у Сирії та Іраку.

Як пише Jerusalem Post, повідомлення по ізраїльський удар надійшло після того, як місцеві джерела заявили про вибухи у районі аеропорту Ісфахан в Ірані, у провінції Ас-Сувейда на півдні Сирії, а також в районі Багдада та провінції Бабіль в Іраку.

Чому це важливо: Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами почав атакувати Ізраїль. За повідомленнями Ірану, атака була відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.

5. Україні пообіцяли розблокувати допомогу від США

Україна отримала обіцянки, що військова та фінансова допомога від США буде розблокована вже найближчим часом.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту до США.

"Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України. Основна частина — на військові потреби. 7,8 млрд доларів — це бюджетна підтримка. Ще більш ніж 1,5 млрд доларів — економічна допомога", — підкреслив Шмигаль.

Окрім того, Конгрес США планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав запевнення в підтримці законопроєктів демократами та республіканцями.

Контекст: 13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Топ дня
Бронетранспортер Новатор
Палата представників США проголосувала за допомогу Україні, НАТО надасть більше систем ППО. 787 день війни. Онлайн Важливо
Палата представників США
Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо допомоги Україні Важливо
Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО
Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО — джерела
На Вінниччині під час комендантської години вбили поліцейського
На Вінниччині під час комендантської години вбили поліцейського
Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті
Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті

Вибір редакції
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Дізнайтесь більше
Військові ЗСУ на Бахмутському напрямку
На фронті протягом доби відбулось 91 бойове зіткнення — Генштаб
Танк Abrams
ЗСУ втратили п'ять танків Abrams за два місяці — The New York Times
Литва передала Україні легкий ударний літак Л-39ЗА "Альбатрос"
До України прибула чергова партія військової підтримки від Литви
Велика Британія, Міноборони
Більше половини військового фонду для України, яким керує Міноборони Британії, не використано через бюрократію — ЗМІ
На початок