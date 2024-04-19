У Дніпрі через ракетну атаку горить п'ятиповерхівка, під завалами можуть бути люди; в Одесі під ранок пролунав вибух; у Росії зазнав катастрофи військовий літак, який вночі атакував Україну; Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану та прем'єр Шмигаль отримав обіцянку про розблокування військової допомоги від США — Суспільне підготувало головні новини ранку 19 квітня.

1. У Дніпрі горить п'ятиповерхівка, двоє людей загинули

У Дніпрі через ракетний удар виникла пожежа у п`ятиповерхівці. Будинок частково зруйнований. Станом на 7.40 відомо про двох загиблих та 15 поранених.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, на Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й у Синельниківському районі Дніпропетровської області, там загинула жінка.

2. В Одесі під ранок пролунав вибух

Рано-вранці 19 квітня в Одесі пролунав вибух. Перед цим у Повітряних силах попередили про ракету, яка рухається в сторону регіону.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 4:40. У Повітряних силах попередили про рух ракети у напрямку Одеси, зокрема в напрямку Затоки.

Близько 5:17 в Одесі було чутно вибух.

3. У Росії у полі впав військовий літак

У Ставропольському краї Росії у полі впав літак, повідомив губернатор Ставропольського краю Росії Володимир Володимиров.

За його даними, льотчики катапультувалися, їх знайшли живими та госпіталізували. Як поінформував російський губернатор, ніхто не постраждав.

"Термінове повідомлення. На території Червоногвардійського округу у полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися", — написав губернатор у Telegram-каналі.

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що в Росії розбився військовий літак Ту-22М3, який атакував вночі ракетами Україну.

4. Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану

Ізраїльські ракети у ніч на 19 квітня влучили в об'єкт в Ірані.

Про це повідомив телеканал ABC News з посиланням на американського чиновника, обізнаного із ситуацією.

Чиновник не зміг підтвердити, чи були завдані удари також по об'єктах у Сирії та Іраку.

Як пише Jerusalem Post, повідомлення по ізраїльський удар надійшло після того, як місцеві джерела заявили про вибухи у районі аеропорту Ісфахан в Ірані, у провінції Ас-Сувейда на півдні Сирії, а також в районі Багдада та провінції Бабіль в Іраку.

Чому це важливо: Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами почав атакувати Ізраїль. За повідомленнями Ірану, атака була відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.

5. Україні пообіцяли розблокувати допомогу від США

Україна отримала обіцянки, що військова та фінансова допомога від США буде розблокована вже найближчим часом.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту до США.

"Ми нарешті побачили зрушення у питанні розблокування допомоги від США. Законопроєкт передбачає 61 млрд доларів на підтримку України. Основна частина — на військові потреби. 7,8 млрд доларів — це бюджетна підтримка. Ще більш ніж 1,5 млрд доларів — економічна допомога", — підкреслив Шмигаль.

Окрім того, Конгрес США планує розглянути законопроєкт про конфіскацію заморожених російських активів на потреби України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав запевнення в підтримці законопроєктів демократами та республіканцями.

Контекст: 13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.