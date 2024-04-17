Вибухи у Джанкої; ПАРЄ закликала передати заморожені активи РФ на відбудову України; у Білому домі відреагували на ініціативу Джонсона щодо допомоги Україні та гранти для українських проєктів на розробку оборонних технологій — Суспільне підготувало головні новини ранку 17 квітня.

1. На військовому аеродромі "Джанкой" у Криму пролунали вибухи

Уночі 17 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Очевидці пишуть про пожежу в місті Джанкой в районі військового аеродрому.

Про це повідомив Telegram-канал SHOT.

Зазначається, що вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

На аеродромі дислокується 39-й російський гелікоптерний полк. Там можуть базуватися військові гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також гелікоптери державної прикордонної служби ФСБ РФ.

2. ПАРЄ закликала передати заморожені активи РФ на відбудову України

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про підтримку відбудови України та закликала передати Києву заморожені активи РФ.

Про це повідомила пресслужба Верховної ради.

Також ПАРЄ закликала до створення міжнародного трастового фонду, куди будуть депоновані всі російські державні активи, що перебувають у володінні держав-членів та не членів Ради Європи.

Контекст: У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій.

3. У Білому домі готові розглянути чотири законопроєкти, зокрема і про допомогу Україні

Ініціатива спікера Палати представників Майка Джонсона щодо низки законопроєктів з надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню "на перший погляд" відповідає запитам Білого дому.

Про це повідомляє The Hill, посилаючись на заяву Джона Кірбі.

Кірбі наголосив на важливості того, щоб Україна та Ізраїль, які "перебувають під прицілом", якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу від США. Білий дім розраховує, що це станеться вже цього тижня.

Чому це важливо: Напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

4. Українські проєкти отримали понад 185 грантів на розробку оборонних технологій

Очільниця кластера оборонних технологій Brave1 Наталія Кушнерська поінформувала, що станом на сьогодні, понад 185 грантів українських проєктів отримали гранти на розробку технологій у сфері озброєнь.

Про це Наталія Кушнерська розповіла у коментарі Суспільному.

"Сьогодні на платформі вже більш як 1500 розробок, які працюють у Defence Tech кластері Brave1. Потрібно зазначити, що є 12 вертикалей, які були визначені пріоритетними для ЗСУ. Понад 700 розробок отримали статус Brave1 – це означає, що вони зареєструвалися, пройшли експертизу і військові сказали, що цей продукт потрібен і є цікавими для сектору безпеки та оборони й з ними ведеться активна подальша робота по розвитку", — сказала вона.

Вона додала, що більше ніж 185 проєктів оборонного кластера отримали гранти на суму понад 3 мільйони 185 тисяч доларів.

Контекст: 26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.