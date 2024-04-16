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Понад 170 українських проєктів отримали гранти на розробку оборонних технологій — керівниця кластера Brave1
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Понад 170 українських проєктів отримали гранти на розробку оборонних технологій — керівниця кластера Brave1

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Очільниця кластера оборонних технологій Brave1 Наталія Кушнерська поінформувала, що станом на сьогодні, понад 170 українських проєктів отримали гранти на розробку технологій у сфері озброєнь.

Про це Наталія Кушнерська розповіла у коментарі Суспільному.

"Сьогодні на платформі вже більш як 1500 розробок, які працюють у Defence Tech кластері Brave1. Потрібно зазначити, що є 12 вертикалей, які були визначені пріоритетними для ЗСУ. Понад 700 розробок отримали статус Brave1 – це означає, що вони зареєструвалися, пройшли експертизу і військові сказали, що цей продукт потрібен і є цікавими для сектору безпеки та оборони й з ними ведеться активна подальша робота по розвитку", — сказала вона.

Вона додала, що більше ніж 170 проєктів оборонного кластера отримали гранти на суму понад 3 мільйонів 100 тисяч доларів.

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

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