Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу щодо проштовхування кандидата від спільної німецької партії на пост представника ЄС з питань бізнесу.

Про це пише агентство Reuters.

Урсула фон дер Ляєн 15 квітня заявила, що її кандидат Маркус Піперас відмовився від посади, хоч сам був не проти стати спеціальним посланником з питань малого та середнього бізнесу. Обоє вони є німцями та від німецької правоцентристської партії.

"Президентка водночас поважає та шкодує про рішення Маркуса Піпера не обіймати посаду... Маркус Піпер є перевіреним експертом і переміг у багатоетапному процесі відбору", — сказав речник фон дер Ляєн у заяві 15 квітня увечері.

Опоненти Урсули фон дер Ляєн в інших партіях вказували на повідомлення у ЗМІ про те, що Комісія відхилила двох інших кандидатів, які набрали кращі результати, ніж Піпер, у початковому процесі відбору на посаду спеціального посланника. Двома іншими кандидатами були: депутатка Європарламенту від Чехії Мартіна Длабайова та заступниця генерального директора швецької бізнес-компанії Swedish Enterprise Анна Стеллінгер.

Як пише Euronews, чотири комісари, включно з керівником зовнішньої політики Жозепом Борреллем і Тьєррі Бретоном, наприкінці березня 2024 року надіслали Укрсулі фон дер Ляєн листа, в якому відзначили, що призначення "викликало питання про прозорість і неупередженість процесу", водночас закликаючи до обговорення цього питання в колегія комісарів.

Прессекретар фон дер Ляєн сказав, що вона призупинила повторний на цю посаду до закінчення виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року, після чого сформується новий Європейський парламент і Комісія.

Посаду спецпосланника Єврокомісії з малих та середніх підприємств заснували нещодавно. Термін перебування на ній п'ять років, а оклад починається із 17 тисяч євро на місяць.