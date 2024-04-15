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Художник Гамлет Зіньківський перекладає українською свої вуличні роботи у Харкові. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Художник Гамлет Зіньківський перекладає українською свої вуличні роботи у Харкові. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Частина робіт вуличного художника Гамлета Зіньківського у Харкові — російськомовні. Загалом таких робіт пів сотні. Гамлет перекладає свої роботи українською.

Художник говорить, що почав виправляти написи на початку квітня: "Настав час, коли це треба зробити".

"Я ж був російськомовним до 2022 року і це частина моєї історії, але історія не стоїть на місці, вона постійно змінюється. Харків — я хотів би тут чути все більше і більше української мови. Як мінімум своїм прикладом показувати, що треба переходити на українську. Просто не хочеться розмовляти мовою окупанта", — сказав він.

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