Частина робіт вуличного художника Гамлета Зіньківського у Харкові — російськомовні. Загалом таких робіт пів сотні. Гамлет перекладає свої роботи українською.

Художник говорить, що почав виправляти написи на початку квітня: "Настав час, коли це треба зробити".

"Я ж був російськомовним до 2022 року і це частина моєї історії, але історія не стоїть на місці, вона постійно змінюється. Харків — я хотів би тут чути все більше і більше української мови. Як мінімум своїм прикладом показувати, що треба переходити на українську. Просто не хочеться розмовляти мовою окупанта", — сказав він.