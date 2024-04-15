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МЗС Ірану викликало послів Великої Британії, Франції та Німеччини через "подвійні стандарти"
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МЗС Ірану викликало послів Великої Британії, Франції та Німеччини через "подвійні стандарти"

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МЗС Ірану викликало послів Великої Британії, Франції та Німеччини — напад Ірану на Ізраїль
Прапор Ірану. Getty Images

Міністерство закордонних справ Ірану викликало в неділю, 14 квітня, послів Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб “поставити під сумнів їхню "безвідповідальну позицію" щодо ударів Тегерана у відповідь по Ізраїлю”.

Про це повідомило іранське агентство Labour News Agency, передає Reuters.

Три європейські країни засудили ракетну атаку Ірану на Ізраїль, яка відбулася в ніч з суботи на неділю і була здійснена у відповідь на бомбардування Ізраїлем його консульства в Сирії 1 квітня.

Директор з питань Західної Європи в Міністерстві закордонних справ Ірану звинуватив три країни в "подвійних стандартах", оскільки вони виступили на початку цього місяця проти розробленої Росією заяви Ради Безпеки ООН, яка б засудила напад Ізраїлю на комплекс посольства Ірану в Сирії.

"Військові дії Ірану проти баз сіоністського режиму (Ізраїлю) цілком вписуються в рамки права на законну оборону, передбаченого статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і є відповіддю на низку злочинів, включаючи нещодавній напад на посольський комплекс в Сирії", — заявив чиновник.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.

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