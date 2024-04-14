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В Ізраїлі завершилося засідання військового кабінету: що вирішили щодо відповіді атаки на Іран
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В Ізраїлі завершилося засідання військового кабінету: що вирішили щодо відповіді атаки на Іран

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Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. AP/Ronen Zvulun

Багатогодинне засідання військового кабінету завершилося в неділю ввечері без рішення про те, як Ізраїль відповість на атаку Ірану.

Про це пише американський телеканал CNN з посиланням на ізраїльського чиновника.

Кабінет міністрів сповнений рішучості відповісти, але ще не визначився щодо часу та масштабу. Чиновник сказав, що ізраїльським військовим доручено розробити додаткові варіанти відповіді.

У Білому домі повідомили, що отримали інформацію від ізраїльського чиновника, що Ізраїль не прагне значного загострення конфлікту з Іраном.

"Я думаю, що Ізраїль чітко дав нам зрозуміти, що вони не прагнуть значної ескалації з Іраном. Це не те, що вони шукають. Вони прагнуть захистити себе", – сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Раніше в неділю міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль "вимагатиме від Ірану ціни у зручний для нас спосіб і час".

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.

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