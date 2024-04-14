У перший день повномасштабного вторгнення 65-річний Анатолій Волошин з Маріуполя Донецької області, який був пастором однієї з церков, вступив у тероборону, склав присягу і взяв до рук зброю.

У березні 2022 року чоловік отримав поранення, а у травні того ж року потрапив російський полон, де пробув 10 місяців.

Анатолій Волошин, який зараз проходить реабілітацію в одному з госпіталів Луцька, розповів Суспільному про життя у довоєнному Маріуполі, поранення та перебування у полоні, а також про капеланську місію, яку не покинув після пережитого.