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Історія звільненого з полону пастора з Маріуполя, який лікується у Луцьку. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Історія звільненого з полону пастора з Маріуполя, який лікується у Луцьку. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Маріуполь, полон, Азовсталь
65-річний пастор з Маріуполя Анатолій Волошин, який 10 місяців пробув в російському полоні. Фото надане Анатолієм Волошиним

У перший день повномасштабного вторгнення 65-річний Анатолій Волошин з Маріуполя Донецької області, який був пастором однієї з церков, вступив у тероборону, склав присягу і взяв до рук зброю.

У березні 2022 року чоловік отримав поранення, а у травні того ж року потрапив російський полон, де пробув 10 місяців.

Анатолій Волошин, який зараз проходить реабілітацію в одному з госпіталів Луцька, розповів Суспільному про життя у довоєнному Маріуполі, поранення та перебування у полоні, а також про капеланську місію, яку не покинув після пережитого.

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