Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель після атаки Ірану на Ізраїль оголосив, що на 16 квітня скликає позачергову зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

Про це політик написав у соцмережі X.

"Після нападів Ірану на Ізраїль я скликав на вівторок позачергове засідання форматі відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС. Наша мета – сприяти деескалації та безпеці регіону", — йдеться у дописі Борреля.

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами почав атакувати Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.