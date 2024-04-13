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"Можна випасти з крісла": паралімпійська чемпіонка протестувала вулиці Черкас на безбарʼєрність. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Можна випасти з крісла": паралімпійська чемпіонка протестувала вулиці Черкас на безбарʼєрність. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Паралімпійська чемпіонка Яна Лебєдева виборола не одну перемогу в легкоатлетиці, та за право на повноцінне життя у Черкасах бореться щодня. Розповіла, що сходити до магазину, аптеки чи ж просто випити кави — для людей з інвалідністю в Черкасах — це смуга перешкод.

На кріслі колісному Яна пересувається понад 20 років. Разом із командою Суспільне Черкаси проінспектувала місто.

"Відчуваю легку роздратованість від того, що я не можу це змінити і не можу на це вплинути. На підвищеннях чи пониженнях на тротуарі завжди доводиться просити про допомогу перехожих", — поділилася Яна.

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