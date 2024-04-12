Громадськість вимагає припинити переслідування антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів.
Про це йдеться у заяві представників громадськості на сайті Центру прав людини ZMINA.
“Ми, представники українського громадянського суспільства, констатуємо небезпечну тенденцію щодо переслідування органами правопорядку антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів в Україні, зокрема, в контексті діяльності Збройних сил України та кампанії з мобілізації”, — наголошують підписанти заяви.
Зазначається, що 10 квітня працівники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідування провели обшук у голови правління Харківського антикорупційного центру (ХАЦ) і чинного військовослужбовця Національної гвардії Дмитра Булаха. Одним із можливих мотивів переслідування Дмитра Булаха може бути те, що очолюваний ним “Харківський антикорупційний центр” ще у лютому 2022 року опублікував інформацію, що у заступника голови Харківської обласної ради від проросійської фракції “Опозиційна Платформа – За Життя” Богдана Мальованого є російське громадянство, яке він отримав 27 квітня 2014 року, майже одразу після окупації Криму”, йдеться у заяві.
“Відкриття кримінального провадження проти Дмитра Булаха вже після його мобілізації з обвинуваченням у зловживанні при прийомі на військову службу ми розглядаємо як імовірну помсту проросійських сил або місцевих корупціонерів, здійснену руками українських органів правопорядку”, — наголошується у документі.
Повідомляється, що це не перший випадок переслідування або спроб дискредитації антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів, частина з яких відбуваються в контексті мобілізації та військової служби. Так, можна згадати недавні випадки переслідування голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, журналіста-розслідувача “Слідство Інфо” Євгенія Шульгата, журналіста-розслідувача проєкту “Наші Гроші” Юрія Ніколова, редакції антикорупційних розслідувань BIHUS.INFO, головного редактора руху “Чесно” Олександра Саліженка та інших, наголошується у документі.
Також занепокоєння підписантів заяви викликає публічна кампанія, спрямована на прицільну дискредитацію активістів, які викривають корупційні схеми, наявність російського громадянства у посадовців та їхнє надмірне збагачення.
“У своїй риториці проти антикорупціонерів та журналістів-розслідувачів органи правопорядку порушують презумпцію невинуватості та маніпулюють особливо чутливою для суспільства тематикою про мобілізацію чи службу у силах безпеки й оборони України. Подібна риторика є неприпустимою та навмисно зміщує фокус суспільної уваги з фігурантів антикорупційних розслідувань на тих, хто ці розслідування проводить, дискредитуючи їхню діяльність та нівелюючи результати розслідувань”, — йдеться у заяві.
Крім того, це дискредитує Україну та міжнародному рівні і підіграє російській пропаганді в поширенні наративу про авторитарну і недемократичну країну, що б’є по допомозі, критично важливій для протистояння російській агресії, відзначили підписанти заяви.
Вони наголосили на наступному:
- Президент України Володимир Зеленський — має публічно засудити практику переслідування і дискредитації представників медіа та громадянського суспільства, яка розгортається, зокрема, в контексті мобілізації і діяльності сил оборони.
- Представники органів державної влади, місцевого самоврядування — повинні негайно припинити переслідувати громадських активістів, журналістів, зокрема із використанням органів комплектування сил оборони і безпеки (ТЦК).
- Представники органів слідства (зокрема, СБУ, ДБР, Національна поліція) — мають припинити використовувати свої повноваження щодо розслідування злочинів, проведення гласних і негласних слідчих (розшукових) дій як спосіб переслідування громадських активістів та журналістів в інтересах окремих політиків або посадових осіб.
- Органи прокуратури України — у межах процесуального керівництва в кримінальних провадженнях мають звертати особливу увагу на дії слідства по відношенню до активістів і журналістів, зокрема тих, які борються з корупцією. Прокурори повинні запобігати використанню органами слідства своїх повноважень для переслідування громадських активістів і журналістів.
- Судді — мають звертати особливу увагу на законність дій слідства вже на етапі розгляду клопотань правоохоронців про проведення негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до антикорупційних активістів та журналістів.
Організації:
- Центр прав людини ZMINA
- Центр протидії корупції
- Лабораторія законодавчих ініціатив
- Медійна ініціатива за права людини
- Центр громадянських свобод
- Освітній дім прав людини Чернігів
- Ukrainian Legal Advisory Group
- Український інститут з прав людини
- Харківський інститут соціальних досліджень
- Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”
- ГО “Детектор медіа”
- Інститут масової інформації
- Кримська правозахисна група
- ГО “UKRAINEPRIDE”
- ГО “Школа Медіапатріотів”
- Фундація DEJURE
- Сайт розслідувань “Закон один для всіх” (м. Дніпро)
- Transparency International Ukraine
- ГО “Експертна група “Сова”
- Український незалежний центр політичних досліджень
- ГО Платформа Громадський контроль
- Рух ЧЕСНО
- Українська Гельсінська спілка з прав людини
Індивідуальні підписанти:
- Сергій Стерненко
- Марина Хромих
- Тетяна Печончик
- Максим Кицюк
- Олексій Ковжун
- Кулібаба Андрій
- Софія Лапіна
- Наталія Соколенко
- Андрій Сухоруков