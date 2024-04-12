НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Представники громадськості вимагають припинити переслідування антикорупційних активістів і журналістів-розслідувачів
ЖУРНАЛІСТВторгнення Росії в УкраїнуПРАВА ЛЮДИНИПодіїПолітикаВійнаЖиття

Представники громадськості вимагають припинити переслідування антикорупційних активістів і журналістів-розслідувачів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Громадськість вимагає припинити переслідування активістів і журналістів
Працівник Служби безпеки України міг дати вказівку представникам ТЦК вручити повістку журналісту "Слідства.Інфо" . Скріншот з відео "Слідства Інфо"

Громадськість вимагає припинити переслідування антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів.

Про це йдеться у заяві представників громадськості на сайті Центру прав людини ZMINA.

“Ми, представники українського громадянського суспільства, констатуємо небезпечну тенденцію щодо переслідування органами правопорядку антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів в Україні, зокрема, в контексті діяльності Збройних сил України та кампанії з мобілізації”, — наголошують підписанти заяви.

Зазначається, що 10 квітня працівники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідування провели обшук у голови правління Харківського антикорупційного центру (ХАЦ) і чинного військовослужбовця Національної гвардії Дмитра Булаха. Одним із можливих мотивів переслідування Дмитра Булаха може бути те, що очолюваний ним “Харківський антикорупційний центр” ще у лютому 2022 року опублікував інформацію, що у заступника голови Харківської обласної ради від проросійської фракції “Опозиційна Платформа – За Життя” Богдана Мальованого є російське громадянство, яке він отримав 27 квітня 2014 року, майже одразу після окупації Криму”, йдеться у заяві.

“Відкриття кримінального провадження проти Дмитра Булаха вже після його мобілізації з обвинуваченням у зловживанні при прийомі на військову службу ми розглядаємо як імовірну помсту проросійських сил або місцевих корупціонерів, здійснену руками українських органів правопорядку”, — наголошується у документі.

Повідомляється, що це не перший випадок переслідування або спроб дискредитації антикорупційних активістів та журналістів-розслідувачів, частина з яких відбуваються в контексті мобілізації та військової служби. Так, можна згадати недавні випадки переслідування голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, журналіста-розслідувача “Слідство Інфо” Євгенія Шульгата, журналіста-розслідувача проєкту “Наші Гроші” Юрія Ніколова, редакції антикорупційних розслідувань BIHUS.INFO, головного редактора руху “Чесно” Олександра Саліженка та інших, наголошується у документі.

Також занепокоєння підписантів заяви викликає публічна кампанія, спрямована на прицільну дискредитацію активістів, які викривають корупційні схеми, наявність російського громадянства у посадовців та їхнє надмірне збагачення.

“У своїй риториці проти антикорупціонерів та журналістів-розслідувачів органи правопорядку порушують презумпцію невинуватості та маніпулюють особливо чутливою для суспільства тематикою про мобілізацію чи службу у силах безпеки й оборони України. Подібна риторика є неприпустимою та навмисно зміщує фокус суспільної уваги з фігурантів антикорупційних розслідувань на тих, хто ці розслідування проводить, дискредитуючи їхню діяльність та нівелюючи результати розслідувань”, — йдеться у заяві.

Крім того, це дискредитує Україну та міжнародному рівні і підіграє російській пропаганді в поширенні наративу про авторитарну і недемократичну країну, що б’є по допомозі, критично важливій для протистояння російській агресії, відзначили підписанти заяви.

Вони наголосили на наступному:

  • Президент України Володимир Зеленський — має публічно засудити практику переслідування і дискредитації представників медіа та громадянського суспільства, яка розгортається, зокрема, в контексті мобілізації і діяльності сил оборони.
  • Представники органів державної влади, місцевого самоврядування — повинні негайно припинити переслідувати громадських активістів, журналістів, зокрема із використанням органів комплектування сил оборони і безпеки (ТЦК).
  • Представники органів слідства  (зокрема, СБУ, ДБР, Національна поліція) — мають припинити використовувати свої повноваження щодо розслідування злочинів, проведення гласних і негласних слідчих (розшукових) дій як спосіб переслідування громадських активістів та журналістів в інтересах окремих політиків або посадових осіб.
  • Органи прокуратури України — у межах процесуального керівництва в кримінальних провадженнях мають звертати особливу увагу на дії слідства по відношенню до активістів і журналістів, зокрема тих, які борються з корупцією. Прокурори повинні запобігати використанню органами слідства своїх повноважень для переслідування громадських активістів і журналістів.
  • Судді — мають звертати особливу увагу на законність дій слідства вже на етапі розгляду клопотань правоохоронців про проведення негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до антикорупційних активістів та журналістів.

Організації:

  • Центр прав людини ZMINA
  • Центр протидії корупції
  • Лабораторія законодавчих ініціатив
  • Медійна ініціатива за права людини
  • Центр громадянських свобод
  • Освітній дім прав людини Чернігів
  • Ukrainian Legal Advisory Group
  • Український інститут з прав людини
  • Харківський інститут соціальних досліджень
  • Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”
  • ГО “Детектор медіа”
  • Інститут масової інформації
  • Кримська правозахисна група
  • ГО “UKRAINEPRIDE”
  • ГО “Школа Медіапатріотів”
  • Фундація DEJURE
  • Сайт розслідувань “Закон один для всіх” (м. Дніпро)
  • Transparency International Ukraine
  • ГО “Експертна група “Сова”
  • Український незалежний центр політичних досліджень
  • ГО Платформа Громадський контроль
  • Рух ЧЕСНО
  • Українська Гельсінська спілка з прав людини

Індивідуальні підписанти:

  • Сергій Стерненко
  • Марина Хромих
  • Тетяна Печончик
  • Максим Кицюк
  • Олексій Ковжун
  • Кулібаба Андрій
  • Софія Лапіна
  • Наталія Соколенко
  • Андрій Сухоруков

Топ дня
МЗС України
Заступника Кулеби Точицького звільнили та призначили на його місце Сибігу Оновлено
Генштаб ЗСУ зведення, війна в Україні, ситуація на фронті
Генштаб: на фронті за добу відбулося 81 бойове зіткнення
Нідерланди виділили 1 млрд євро на військову допомогу і 400 млн євро на відновлення
Нідерланди виділили 1 млрд євро на військову допомогу і 400 млн євро на відновлення — Зеленський
Автомобілі з тілами загиблих українських військових
Україна повернула тіла 99 полеглих захисників Важливо
Денис Шмигаль
Уряд затвердив доплати у 70 тисяч гривень військовим "на нулі" — Шмигаль Важливо

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Василь Малюк
Малюк відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки СБУ на час перевірки даних, оприлюднених "Слідством. Інфо" — ЗМІ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський відреагував на скандал із повісткою журналісту "Слідство.інфо"
Служба безпеки України
СБУ вивчає інформацію щодо повістки журналісту "Слідства. Інфо"
Знімальна група Суспільного у Запоріжжі потрапила під обстріл
Знімальна група Суспільного у Запоріжжі потрапила під обстріл, поранені журналісти інших медіа
На початок