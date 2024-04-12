На Хмельниччині вночі лунали вибухи; українська ППО знищила 16 із 17 "шахедів"; президентка Молдови закликала Нідерланди передати Україні системи ППО та Київ може отримати від Польщі радянські ракети для протиповітряної оборони — Суспільне підготувало головні новини ранку 12 квітня.

1. На Хмельниччині вночі лунали вибухи

На Хмельниччині вночі під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Перед цим Повітряні Сили попереджали про рух "шахедів" в напрямку Хмельниччини.

2. Українська ППО знищила 16 із 17 "шахедів"

Українська ППО вночі знищила 16 із 17 ударних дронів типу Shahed-131/136 у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його даними, росіяни вночі атакували 17-ма ударними безпілотниками та керованою авіаційною ракетою Х-59.

3. Мая Санду закликала Нідерланди передати системи ППО Україні

Президентка Молдови Мая Санду зустрілася з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, з якою обговорила потребу України у додаткових системах протиповітряної оборони.

Про це Мая Санду повідомила на своїй сторінці в Х.

"У зв’язку з тим, що найбільша електростанція Київської області була зруйнована російською ракетою минулої ночі, я наголосила на нагальній потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони для України", – написав Санду.

4. Україна може отримати від Польщі радянські ракети для ППО

Польща розглядає можливість передати Україні свої запаси радянських ракет для систем протиповітряної оборони.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції у Вільнюсі з главою української держави Володимиром Зеленським та очільником Литви Гітанасом Науседою.

Дуда підкреслив, що питання передачі ракет він вже обговорив з президентом Зеленський.

"Під час двосторонньої зустрічі я та президент Зеленський обговорювали запаси ракет, які ми маємо з радянських часів. Ми говорили про можливість передати їх Україні, щоб забезпечити ППО. Я говоритиму з нашим міністром оборони, коли повернуся до Варшави", – сказав Дуда на пресконференції.

Контекст: Президент України Володимир Зеленський 11 квітня приїхав до Литви, щоб взяти участь у саміті Триморʼя, обговорити ППО для України та підписати чергову двосторонню угоду про безпеку.