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Понад рік на фронті: історія поліціянтки та бойової медикині з Ужгорода Марії Семенюк. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Понад рік на фронті: історія поліціянтки та бойової медикині з Ужгорода Марії Семенюк. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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На фронті Марія Семенюк — "Лисиця". За першою освітою поліцейська — реабілітолог. Розповідає, що коли на роботі оголосили про набір добровольців у Зведений загін — рішення йти було миттєвим.

За час служби у складі Зведеного загону поліцейська працювала на півдні та сході.

"Ми закріплені за бригадою, за хлопцями, які виконують бойові завдання. Ми сидимо на точці і чекаємо, грубо кажучи, виклику. Коли є поранений, нас викликають і ми їдемо його забираємо. Я думаю, що без команди, без надійних людей, на яких ти розраховуєш, там взагалі неможливо. І по життю неможливо", — розповідає поліцейська.

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