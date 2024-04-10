На фронті Марія Семенюк — "Лисиця". За першою освітою поліцейська — реабілітолог. Розповідає, що коли на роботі оголосили про набір добровольців у Зведений загін — рішення йти було миттєвим.
За час служби у складі Зведеного загону поліцейська працювала на півдні та сході.
"Ми закріплені за бригадою, за хлопцями, які виконують бойові завдання. Ми сидимо на точці і чекаємо, грубо кажучи, виклику. Коли є поранений, нас викликають і ми їдемо його забираємо. Я думаю, що без команди, без надійних людей, на яких ти розраховуєш, там взагалі неможливо. І по життю неможливо", — розповідає поліцейська.