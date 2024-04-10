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22 танки та 830 солдатів: У Генштабі назвали втрати російських окупантів за минулу добу
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22 танки та 830 солдатів: У Генштабі назвали втрати російських окупантів за минулу добу

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Армія РФ
Армія РФ на війні в Україні. Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 10 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 450 080 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 830 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 7132 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13667 (+47) од,
  • артилерійських систем – 11404 (+18) од,
  • РСЗВ — 1040 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 753 (+0) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9070 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 2067 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15248 (+67) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1876 (+8)

Дані уточнюються.

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