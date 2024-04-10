Станом на ранок 10 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 450 080 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 830 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 7132 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13667 (+47) од,
- артилерійських систем – 11404 (+18) од,
- РСЗВ — 1040 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 753 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9070 (+37),
- крилаті ракети ‒ 2067 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15248 (+67) од,
- спеціальна техніка ‒ 1876 (+8)
Дані уточнюються.
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