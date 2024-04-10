Законопроєкт про мобілізацію мають внести сьогодні в парламент, США продадуть Україні обладнання для ППО, Україна розробила план нового контрнаступу та як прості українські дрони знищують російські танки — Суспільне зібрало головні новини ранку 10 квітня.

Нічна атака на Україну

Російські війська вночі атакували Україну безпілотниками та ракетами. Кореспонденти Суспільного повідомляли про звуки вибухів протягом ночі в Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу атаки безпілотників, а о пʼятій про ракетну загрозу з моря на Одещині.

Законопроєкт про мобілізацію мають внести сьогодні в парламент

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки 9 квітня затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Сьогодні, 10 квітня, його мають внести до парламенту.

За словами депутатки Ірини Фріз, комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти його в цілому. "За" — 13, "утримались" — 5. Зазначимо, що комітет тільки рекомендує, а чи ухвалювати окремі поправки або закон в цілому вирішує парламент шляхом голосування.

Що відомо: ще 26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Від тоді документ отримав негативне ставлення зі сторони суспільства та багатьох депутатів. Його відправили на доопрацювання та внесли понад 4 500 правок. У ньому йдеться про правила мобілізації, кого будуть бронювати від мобілізації, що чекає ухилянтів та як працюватиме ТЦК та СП. Також у документі прописано про електронний кабінет призовника.

Україна розробила план нового контрнаступу

Україна розробила план нового контрнаступу. Проте наразі невідомо, коли його втілять та на якому саме напрямку. Для наступу потрібна зброя, заявив президент Зеленський в інтерв'ю німецького видання BILD.

"Так, ми маємо план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. В нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату", — сказав Зеленський.

За словами президента, для контрнаступу військовим потрібна зброя, зокрема, яку надають США. Він зазначив, що у Росії більше людей, більше зброї, проте "об'єднаний Захід має сучасні системи озброєнь".

Контекст: у лютому 2024 року Володимир Зеленський заявляв, що Україна в березні-квітні проходитиме період політичних і фінансових хвиль. Разом з тим пролунала заява, що Росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа 2024 року. Ще тоді президент казав, що українські військові також готуються до бою. Згодом цю інформацію він повторив в інтервʼю CBS News.

США продадуть Україні обладнання для модернізації ППО HAWK

Сполучені Штати продадуть Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для підтримки роботи та модернізації її комплексів ППО HAWK. Про це повідомив представник Держдепартаменту 9 квітня, якого цитує Reuters.

Нещодавно Україна отримала грант у розмірі 300 мільйонів доларів на зовнішнє військове фінансування в рамках нещодавно підписаного Закону про військові витрати. Саме з цих грошей планують покрити витрати на американське озброєння, інженерні роботи та інтеграцію для комунікацій, а також модернізацію вогневих підрозділів HAWK.

Що відомо про це ППО: ЗРК Hawk — напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Нині перебуває на озброєнні близько двох десятків країн.

Українські дрони знищують російські танки

Понад дві третини виведених з ладу в останні місяці російських танків підбили саме за допомогою українських FPV-дронів, пише Foreign Policy, посилаючись на представника НАТО.

На третій рік повномасштабного російського вторгнення в Україну використовувати FPV-дрони стали майже на всіх ділянках фронту. Видання пише, що обидві сторони нагромадили достатньо практичних навичок.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі розповів, що точність FPV-дронів становить менше ніж 50%. Наприклад, для знищення танка, за його словами, може знадобитися з десяток або більше FPV-дронів.

Чому це важливо: як пише Foreign Policy, все це ознака зростаючої залежності ЗСУ від безпілотників у ситуації, коли Київ, як і раніше, чекає від США та інших країн Заходу постачання боєприпасів. До того ж — це не дорога зброя, яку часто закуповують волонтери для окремих бригад.