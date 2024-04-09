Верховний суд задовольнив касаційні скарги уряду та "ПриватБанку" в справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

Як зазначається, позов подали шість компаній: Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Вони обслуговувалися в кіпрській філії банку.

Фірми тримали там близько 250 мільйонів доларів. Після націоналізації "Привату" вони почали намагатися повернути ці гроші плюс 100 мільйонів доларів відсотків через українські та кіпрські суди.

Після низки рішень судів нижчих інстанцій ВСУ заблокував списання, а тепер ухвалив остаточне рішення на користь "ПриватБанку".

Голова правління банку Герхард Бьош привітав рішення Верховного суду.

"Перемога у цій справі — не просто спільний юридичний успіх "ПриватБанку" та Кабміну, це підтвердження того, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. Таких же результатів очікуємо в інших резонансних судових справах", — зазначив топменеджер.

Справа розглядалася в судах України з 2017 року, а на Кіпрі розгляд триває.