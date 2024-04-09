НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ВСУ не дозволив компаніям, пов'язаним з родиною Суркісів, стягнути з "ПриватБанку" 350 млн доларів
ПРИВАТБАНКВЕРХОВНА РАДАЕКОНОМІКАПодіїЕкономіка

ВСУ не дозволив компаніям, пов'язаним з родиною Суркісів, стягнути з "ПриватБанку" 350 млн доларів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
"ПриватБанк"
"ПриватБанк". Фото: t.me/PrivatBank_insider

Верховний суд задовольнив касаційні скарги уряду та "ПриватБанку" в справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

Як зазначається, позов подали шість компаній: Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Вони обслуговувалися в кіпрській філії банку.

Фірми тримали там близько 250 мільйонів доларів. Після націоналізації "Привату" вони почали намагатися повернути ці гроші плюс 100 мільйонів доларів відсотків через українські та кіпрські суди.

Після низки рішень судів нижчих інстанцій ВСУ заблокував списання, а тепер ухвалив остаточне рішення на користь "ПриватБанку".

Голова правління банку Герхард Бьош привітав рішення Верховного суду.

"Перемога у цій справі — не просто спільний юридичний успіх "ПриватБанку" та Кабміну, це підтвердження того, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. Таких же результатів очікуємо в інших резонансних судових справах", — зазначив топменеджер.

Справа розглядалася в судах України з 2017 року, а на Кіпрі розгляд триває.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом теплоелектростанція
Удар по Одесі, оборонний комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію. 777 день війни. Онлайн Важливо
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Обстріл Одеси, Міноборони і Генштаб підготують законопроєкт про демобілізацію. 778 день війни. Онлайн
Закон про демобілізацію
У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію Ексклюзивно
Конгрес США
"Підтримайте Україну": 36 американських митців, науковців, активістів звернулися до Конгресу
Прапор Швейцарії
Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відомі дата й місце Важливо

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
ПриватБанк
Вночі 6 квітня операції з картками "ПриватБанку" будуть на паузі
ПриватБанк доставлятиме картки своїм клієнтам ще до 5 країн Європи
ПриватБанк доставлятиме картки своїм клієнтам ще до 5 країн Європи
Приват24: вночі платежі будуть на паузі
Приват24: вночі платежі будуть на паузі
ПриватБанк
Вночі 17 лютого операції з картками "ПриватБанку" будуть "на паузі"
На початок